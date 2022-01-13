Пробное ВНО-2022: когда регистрация и как подготовиться к тестированию без стресса

В современном мире человека постоянно окружают стрессы, особенно подростков, которые проходят свой первый рубеж и должны готовиться как к новой жизни, так и к экзаменам.

Украинский центр оценивания качества образования настаивает: чтобы избавиться от тревожности, стоит пройти пробное ВНО.

Регистрация для участия в пробном ВНО продлится еще неделю, то есть до 22 января. Пройти регистрацию можно на сайтах региональных центров оценки качества образования.

Само же пробное тестирование состоится, как всегда, в два дня:

19 марта – украинский язык и литература;

26 марта – иностранные языки, история, математика и другие предметы.

Результаты, соответственно, можно получить 25 марта и 1 апреля на информационных страницах участников.

Какой школьник не обрадуется тому, что тест сдаешь, а оценку можно никому не показывать? К тому же, сдавать экзамены в знакомой обстановке значительно проще, как минимум психологически. Уверены, британские ученые это тоже успели проверить и доказать.

Поэтому если вы хотите, чтобы ваш ребенок со временем стал успешным в своей отрасли и ничем не уступал лучшим ученым в мире – стоит начинать с подготовки к английскому языку. Без него сейчас некуда, говорят практически отовсюду.

Учительница английского языка Анжелика Груша более десяти лет, практически с начала существования ВНО, готовит детей к этому иногда сверхсложному тестированию.

Вот несколько советов, с чего лучше начать подготовку к экзамену и как вспомнить все, чего не знал до момента тестирования.

Не следует пытаться охватить все

Нужно сначала ознакомиться с Программой внешнего независимого оценивания по английскому языку, а также с видами заданий сертификационной работы и схемой оценки письменной части теста.

Определить уровень знаний и пробелы

Проверить свой уровень можно просто, пройдя ряд тестов и вспомнив различные грамматические и лексические темы. Таким образом, вы четко сможете понять, в каких темах вы плохо ориентируетесь и на что именно стоит обратить внимание.

Их можно даже выписать отдельно в список.

Составить план

После этого следует составить план комплексной подготовки, который должен включать аудирование (восприятие речи на слух), тренировочные тесты по чтению (задания в сборнике тестов или в пособии для подготовки к ВНО, а также задания на многочисленных сайтах), повторение грамматических тем.

Не следует забывать и о заданиях открытой формы. В этом случае без помощи учителя не обойтись. Должен быть специалист, который проверит задание и обратит внимание на ошибки и слабые места, а также посоветует, что и как улучшить.

Пройти прошлогодние тесты

Выполнять задачи ВНО предыдущих лет нужно только после полной предварительной подготовки. Желательно максимально приблизить время выполнения заданий к таймингу настоящего ВНО.

Всегда помните о словарном запасе

На протяжении всего времени подготовки к ВНО важно постоянно обогащать свой словарный запас, не забывая о синонимах, антонимах и определении слов. Кроме того, существует лексический минимум по английскому языку (по программе ВНО).

Совет на будущее от редактора из личного опыта – не стоит пугаться, когда в тексте вы увидите совершенно неизвестные слова. Сосредоточьте внимание именно на тех, которые вы точно знаете. Это поможет определить приблизительное значение незнакомых слов и понять текст, который лежит перед вами.

Однако в студенческой жизни тоже бывает сложно, а привыкнуть к новым людям и обстоятельствам в режиме онлайн не так-то легко. Поэтому читай, что думают студенты о плюсах и минусах дистанционного образования.