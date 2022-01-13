Пробне ЗНО-2022: коли реєстрація та як підготуватися до тестування без стресу

У сучасному світі людину постійно оточують стреси, особливо підлітків, які проходять свій перший рубіж та мають швидко готуватись як до нового життя, так і до екзаменів.

Український центр оцінювання якості освіти наполягає – щоб позбутись тривожності, варто пройти пробне ЗНО.

Реєстрація для участі в пробному ЗНО триватиме ще тиждень, тобто до 22 січня. Пройти реєстрацію можна на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Саме ж пробне тестування відбудеться, як і завжди, у два дні:

19 березня – українська мова і література;

26 березня – іноземні мови, історія, математика та інші предмети.

Результати, відповідно, можна буде отримати 25 березня та 1 квітня на інформаційних сторінках учасників.

Який би школяр не зрадів, коли тест складаєш, а оцінку можна нікому й не показувати? До того ж складати екзамени у знайомій обстановці значно простіше, як мінімум психологічно. Впевнені, британські вчені це теж встигли перевірити та довести.

Тому якщо ви прагнете, щоб ваша дитина з часом стала успішною у своїй галузі й нічим не поступалася найкращим науковцям у світі – варто починати з підготовки до англійської мови. Без неї зараз нікуди, кажуть практично звідусіль.

Вчителька англійської мови Анжеліка Груша понад десять років, практично з початку існування ЗНО, готує дітей до цього часом надскладного випробування.

І ось декілька порад, з чого краще розпочати підготовку до екзамену та як згадати все, чого не знав до моменту тестування.

Не слід намагатися охопити усе

Варто спершу ознайомитися з Програмою зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови, а також із видами завдань сертифікаційної роботи та схемою оцінювання письмової частини тесту.

Визначити рівень знань та прогалини

Перевірити свій рівень можна досить просто, пройшовши ряд тестів та згадавши різні граматичні та лексичні теми. Таким чином ви чітко зможете зрозуміти, в яких темах ви погано орієнтуєтесь та на що саме варто звернути увагу.

Їх навіть можна виписати окремо у список.

Скласти план

Після цього потрібно скласти план комплексної підготовки, який повинен включати аудіювання (сприймання мовлення на слух), тренувальні тести з читання (завдання у збірнику тестів або у посібнику для підготовки до ЗНО, а також завдання на численних сайтах), повторення граматичних тем.

Не слід забувати й про завдання відкритої форми. У цьому випадку без допомоги вчителя не обійтися. Повинен бути спеціаліст, який перевірить завдання та зверне увагу на помилки й слабкі місця, а також порадить, що і як покращити.

Пройти торішні тести

Виконувати завдання ЗНО з попередніх років лише після повної попередньої підготовки. Бажано максимально наблизити час виконання завдань до таймінгу справжнього ЗНО.

Завжди пам’ятайте про словниковий запас

Протягом усього часу підготовки до ЗНО важливо постійно збагачувати свій словниковий запас, не забуваючи про синоніми, антоніми та визначення слів. Окрім того, існує лексичний мінімум з англійської мови (за програмою ЗНО).

Порада на майбутнє від редактора з особистого досвіду – не варто лякатись, коли у тексті ви побачите абсолютно невідомі слова. Сконцентруйте увагу саме на тих, що ви точно знаєте. Це може допомогти визначити приблизне значення незнайомих слів та зрозуміти текст, який лежить перед вами.

Однак у студентському житті теж буває складно, а звикнути до нових людей та обставин в режимі онлайн не так легко. Тому читай, що думають студенти про плюси та мінуси дистанційної освіти.