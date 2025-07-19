Что говорит о тебе твой беспорядок? 6 типов накопления вещей

Беспорядок может казаться тебе просто кучей мусора вокруг. Но эксперты уверены, что это может сказать кое-что и о твоей личности.

То, как ты накапливаешь вещи дома определенным образом определяет твой характер. Real Simple насчитали целых шесть типов накопителей беспорядка.

Какой ты вид личности по накоплению беспорядка

Сертифицированная организатор Диана Квинтана утверждает, что организация чего угодно — это очень личное путешествие. А тем более домашнего пространства

— Каждый из нас уникален, поэтому хотя существуют склонности к организации, ты можешь обнаружить, что части одной или нескольких организационных личностей резонируют в тебе.

А теперь рассмотрим поближе разные типы личности.

С глаз долой — из сердца вон

Этот тип личности любит видеть вещи перед своими глазами. Если что-то спрятать, значит этого и не существует, объясняют эксперты эту особенность характера.

Эти люди оставляют вещи на память, что часто приводит к загромождению столешниц, столов или полов. Это также приводит к тому, что вещи теряются или размещаются в беспорядке, — объясняет Диана.

Поскольку этот тип личности требует визуальных напоминаний, организатор предлагает использовать прозрачные контейнеры, корзины с пометками или открытые полки.

Так важные предметы будут видимыми и чистоплотными. Также может оказаться полезным фотоинвентаризация содержимого — прикрепление фотографий к внешней стороне прозрачных контейнеров.

Перфекционист

Этот тип личности ждет идеального времени для разгрузки, а именно тот самый момент, когда все удастся разложить в совершенстве.

Однако эксперты советуют просто начать разбирать беспорядки. Само начало доставит настоящее удовольствие и будет мотивировать продолжать. К тому же прогресс лучше совершенства.

Обычно такие люди мечтают о красивых полочках из Pinterest, шкафах с распределением одежды по цвету и т.д. Поэтому они часто откладывают организацию, потому что хотят, чтобы все было сделано идеально.

Эта склонность приводит к дезорганизации из-за бездействия. Поэтому следует изменить образ мышления с “идеально или ничего” на “прогресс вместо совершенства”.

Коллекционер

Коллекционирование может быть приятным, но пространство быстро заполнится и усложнит поддержание порядка. Этот тип обретает радость в сборе любых предметов: книг, чашек, инструментов, мягких игрушек или винтажных игрушек.

Проблема в том, что когда коллекции переполняются или захватывают жилое пространство, они мешают человеку жить.

Для предотвращения чрезмерного коллекционирования следует установить четкие границы для коллекций, например, ограничить их одной полкой, шкафом или комнатой.

Скопитель

Скопление может стать предпосылкой для опасных условий жизни. Этот тип беспорядка — это человек, накапливающий вещи до такой степени, что это нарушает повседневную жизнь. Ему трудно избавиться от чего-то. Люди собирают почти все, даже если это не ценно.

Эту проблему следует проработать с терапевтом, чтобы отпустить это чувство и безопасно жить дома.

Страдающий

Некоторые люди испытывают трудности с организацией и долго думают, как найти “правильную” комнату для организации пространства или какую “правильную” стратегию выбрать.

Их часто пугает то количество решений, которые нужно принять для борьбы с беспорядком. Чтобы преодолеть трудности, лучше всего начать с самых легких побед.

Работай в одной небольшой зоне, например, в ванной или гостиной. Разбивай задачу на маленькие шаги, чтобы стало легче.

Все всегда выбрасывает

В противоположность накопителям беспорядка есть те, кто не может вынести ни секунды загромождения. Такие люди быстро выбрасывают вещи, любят минималистические просторы и немедленно избавляются от хлама. Но иногда принимают поспешные решения, не тщательно обдумываемые.

Для предотвращения спешки медленно обдумай, что именно следует выбросить. Создай “зону ожидания” для вещей и возвращайся к ним через некоторое время.

Если вещь кажется ненужной, выбрось ее. Сосредоточься на качестве, а не на количестве. Планируй регулярные перезагрузки и ежедневную уборку, чтобы держать беспорядок под контролем.

А еще узнай, как генеральная уборка улучшает состояние здоровья человека.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!