Що каже про тебе твій безлад? 6 типів накопичення речей

Безлад може здаватися тобі просто купою сміття навколо. Але експерти впевнені, що це може сказати дещо і про твою особистість.

Те, як саме ти накопичуєш речі вдома певним чином визначає твій характер. Real Simple нарахували цілих шість типів накопичувачів безладу.

Який ти вид особистості за накопиченням безладу

Сертифікована організаторка Діана Квінтана стверджує, що організація чого завгодно — це дуже особиста подорож. А тим паче домашнього простору

— Кожен з нас унікальний, тому, хоча існують схильності до організації, ти можеш виявити, що частини однієї або кількох організаційних особистостей резонують у тобі.

А тепер розглянемо ближче різні типи особистості.

З очей геть — з серця геть

Цей тип особистості любить бачити речі перед своїми очима. Якщо щось сховати, отже, цього і не існує, пояснюють експерти цю особливість характеру.

Ці люди залишають речі на пам’ять, що часто призводить до захаращення стільниць, столів або підлоги. Це також призводить до того, що речі губляться або розміщуються серед безладу, — пояснює Діана.

Оскільки цей тип особистості потребує візуальних нагадувань, організаторка пропонує використовувати прозорі контейнери, кошики з позначками або відкриті полиці.

Так важливі предмети будуть видимими та охайними. Також може стати корисною фотоінвентаризація вмісту — прикріплення світлин до зовнішньої сторони прозорих контейнерів.

Перфекціоніст

Цей тип особистості чекає ідеального часу для розвантаження, а саме тієї самої миті, коли все вдасться розкласти досконало.

Проте експерти радять просто почати розбирати безлад. Сам початок принесе справжнє задоволення та мотивуватиме продовжувати. До того ж прогрес кращий за досконалість.

Зазвичай такі люди мріють про гарні полички з Pinterest, шафи з розподіленням одягу за кольорами тощо. Через це вони часто відкладають організацію, бо хочуть, щоб все було зроблено ідеально.

Ця схильність призводить до дезорганізації через бездіяльність.Тож варто змінити спосіб мислення з “ідеально або нічого” на “прогрес замість досконалості”.

Колекціонер

Колекціонування може бути приємним, але простір швидко заповниться й ускладнить підтримання порядку. Цей тип знаходить радість у збиранні будь-яких предметів: книг, чашок, інструментів, м’яких іграшок чи вінтажних іграшок.

Проблема полягає в тому, що коли колекції переповнюються або захоплюють житловий простір, вони заважають людині жити.

Щоб запобігти надмірному колекціонуванню, слід встановити чіткі межі для колекцій, наприклад, обмежити їх однією полицею, шафою або кімнатою.

Скупчувач

Накопичення може стати передумовою для небезпечних умов життя. Цей тип безладу — це людина, яка накопичує речі до такої міри, що це порушує повсякденне життя. Їй важко позбутися чогось. Люди збирають майже все, навіть якщо це не є цінним.

Цю проблему варто пропрацювати з терапевтом, щоб відпустити це відчуття та безпечно жити вдома.

Той, що страждає

Деякі люди мають труднощі з організацією і довго думають, як знайти “правильну” кімнату для організації простору або яку “правильну” стратегію вибрати.

Їх часто лякає та кількість рішень, яку треба ухвалити для боротьби з безладом. Щоб подолати труднощі, найкраще почати з найлегших перемог.

Працюй в одній невеликій зоні, наприклад, у ванній кімнаті або вітальні. Розбивай завдання на маленькі кроки, щоб стало легше.

Все завжди викидає

На противагу накопичувачам безладу є ті, хто не можуть винести ані секунди захаращення. Такі люди швидко викидають речі, люблять мінімалістичні простори й негайно позбавляються від мотлоху. Але іноді ухвалюють поспішні рішення, які не обдумують ретельно.

Для запобігання поспіху повільно обдумай, що саме варто викинути. Створи “зону очікування” для речей та повертайся до них через деякий час.

Якщо річ здається непотрібною, викинь її. Зосередься на якості, а не на кількості. Плануй регулярні перезавантаження та щоденне прибирання, щоб тримати безлад під контролем.

А ще дізнайся, як генеральне прибирання покращує стан здоров’я людини.

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