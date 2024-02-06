Уже нет сил терпеть! Что делать, если подвергаешься издевательствам в армии — советы

Нашу страну ежедневно защищают тысячи военных и не дают врагу уничтожить независимость Украины. Но, к сожалению, иногда и свои собратья и сестры могут наносить более сильный вред, чем враг. Речь идет о психологическом вреде. Что делать, если тебя травят на службе рассказала психолог линии психологической поддержки военных и их близких всеукраинского колл-центра #ВАРТОЖИТИ Лігия Бауер.
Как отмечает Лигия Бауэр, об издевательствах не так часто говорят по разным причинам, в частности:
Однако борьба с нарушением правил поведения и защита жертв таких действий в армии является важной психологической задачей.
Однако борьба с нарушением правил поведения и защита жертв таких действий в армии является важной психологической задачей.
Нарушение установленных норм поведения может привести к состояниям, подобным тем, которые наблюдаются при моббинге и сексизме. В связи с этим, лицо, страдающее от нарушения правил поведения, может испытывать:
Неправомерные действия военнослужащих старшего периода службы в отношении младших коллег включают:
Помни, что ты не несешь вину за неприятности, которые с тобой происходят. Привлекай поддержку близких, обсуждай ситуацию и не стесняйся просить помощи в прекращении травли. Чем больше людей знают о твоей ситуации — тем больше вероятность ее разрешения.
Фото: Генштаб ЗСУ
Также не оставайся наедине с агрессором, если это возможно. Защищай свои личные границы и развивай навыки самозащиты.
Чтобы избегать подобного поведения в твою сторону, постарайся выявить ситуации, во время которых обидчик оскорбляет тебя. Подумай, как можно избегать таких ситуаций. Кроме того, важно знать свои права и законы, которые защищают от неуставных отношений и травли.
Если же обидчик не реагирует на твои замечания — обращайся к высшему руководству устно и письменно. Фиксируй поведение агрессора, если это возможно.
Также работай над укреплением своей психической устойчивости и способности к восстановлению после стрессовых ситуаций.
Но если ты не можешь справиться самостоятельно, стоит обратиться за помощью к специалистам по психическому здоровью или к горячим линиям защиты. Одной из таких является колл-центр #ВАРТОЖИТИ куда можно позвонить по телефону 5522.
Также есть круглосуточные бесплатные телефоны доверия — 0 800 501 212; (044) 456 17 02; (044) 456 17 25.
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