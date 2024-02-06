Уже нет сил терпеть! Что делать, если подвергаешься издевательствам в армии — советы

Нашу страну ежедневно защищают тысячи военных и не дают врагу уничтожить независимость Украины. Но, к сожалению, иногда и свои собратья и сестры могут наносить более сильный вред, чем враг. Речь идет о психологическом вреде. Что делать, если тебя травят на службе рассказала психолог линии психологической поддержки военных и их близких всеукраинского колл-центра #ВАРТОЖИТИ Лігия Бауер.

Издевательства на службе: почему о них не говорят

Как отмечает Лигия Бауэр, об издевательствах не так часто говорят по разным причинам, в частности:

чувство страха и тревоги из-за потенциальной мести или преследования в случае разоблачения обидчика;

недостаточная поддержка и отсутствие примеров со стороны высшего руководства в соблюдении этических норм и правил;

отсутствие эффективных способов для предотвращения злоупотребления властью на рабочем месте;

непрозрачность в процессе рассмотрения жалоб и заявлений;

только формальный подход к контролю за соблюдением правил поведения и отчетности о нарушениях.

Однако борьба с нарушением правил поведения и защита жертв таких действий в армии является важной психологической задачей.

Чем военным грозит издевательство на службе

Нарушение установленных норм поведения может привести к состояниям, подобным тем, которые наблюдаются при моббинге и сексизме. В связи с этим, лицо, страдающее от нарушения правил поведения, может испытывать:

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постоянное чувство подавленности;

нежелание выходить на работу;

чувство вины за происходящее;хронический стресс, который затрудняет критическое мышление, идентификацию реальных угроз и защиту

личных моральных и физических границ;

ощущение беззащитности и опасности перед лицом, которое травит;

снижение стрессоустойчивости.

Неправомерные действия военнослужащих старшего периода службы в отношении младших коллег включают:

перекладывание собственных рабочих и бытовых обязательств;

несправедливое распределение нарядов и дежурств;

назначение на особо сложные или неприятные задачи;

вымогательство средств, продуктов питания или личных вещей;

принудительный отбор нового снаряжения и экипировки.

жестокое обращение и физическое насилие над подчиненными;

отказ в отдыхе, личном времени, или увольнениях;

образование групп из физически слабых или новичков для личного обслуживания;

ухудшение условий проживания и быта.

Что делать в таких случаях

Помни, что ты не несешь вину за неприятности, которые с тобой происходят. Привлекай поддержку близких, обсуждай ситуацию и не стесняйся просить помощи в прекращении травли. Чем больше людей знают о твоей ситуации — тем больше вероятность ее разрешения.

Также не оставайся наедине с агрессором, если это возможно. Защищай свои личные границы и развивай навыки самозащиты.

Чтобы избегать подобного поведения в твою сторону, постарайся выявить ситуации, во время которых обидчик оскорбляет тебя. Подумай, как можно избегать таких ситуаций. Кроме того, важно знать свои права и законы, которые защищают от неуставных отношений и травли.

Если же обидчик не реагирует на твои замечания — обращайся к высшему руководству устно и письменно. Фиксируй поведение агрессора, если это возможно.

Также работай над укреплением своей психической устойчивости и способности к восстановлению после стрессовых ситуаций.

Куда обращаться за помощью

Но если ты не можешь справиться самостоятельно, стоит обратиться за помощью к специалистам по психическому здоровью или к горячим линиям защиты. Одной из таких является колл-центр #ВАРТОЖИТИ куда можно позвонить по телефону 5522.

Также есть круглосуточные бесплатные телефоны доверия — 0 800 501 212; (044) 456 17 02; (044) 456 17 25.

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