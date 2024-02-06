Уже немає сили терпіти! Що робити, якщо зазнаєш знущань у війську — поради

Нашу країну щодня захищають тисячі військових та не дають ворогові знищити незалежність України. Та, на жаль, інколи й свої побратими та посестри можуть завдавати сильнішої шкоди, аніж ворог. Йдеться про психологічну шкоду. Що робити, якщо тебе цькують на службі, розповіла психологиня лінії психологічної підтримки військових та їхніх близьких всеукраїнського кол-центру #ВАРТОЖИТИ Лігія Бауер.

Чому про знущання на службі не говорять

Як зазначає Лігія Бауер, про знущання не так часто говорять із різних причин, зокрема:

відчуття страху та тривоги через потенційну помсту або переслідування у випадку викриття образника;

недостатня підтримка та відсутня наявність прикладів з боку вищого керівництва у дотриманні етичних норм та правил;

відсутність ефективних способів для запобігання зловживання владою на робочому місці;

непрозорість у процесі розгляду скарг та заяв;

лише формальний підхід до контролю за дотриманням правил поведінки та звітування про порушення.

Однак боротьба з порушенням правил поведінки та захист жертв таких дій в армії є важливим психологічним завданням.

Чим військовим загрожує знущання на службі

Порушення встановлених норм поведінки може призвести до станів, подібних до тих, що спостерігаються при мобінгу та сексизмі. У зв’язку з цим, особа, яка страждає від порушення правил поведінки, може відчувати:

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постійне відчуття пригніченості;

небажання виходити на роботу;

почуття вини за те, що відбувається;

хронічний стрес, який ускладнює критичне мислення, ідентифікацію реальних загроз та захист особистих моральних та фізичних меж;

відчуття беззахисності та небезпеки перед особою, яка цькує;

зниження стресостійкості.

Неправомірні дії військовослужбовців старшого періоду служби стосовно молодших колег містять:

перекладення власних робочих та побутових зобов’язань;

несправедливе розподілення нарядів та чергувань;

призначення на особливо складні чи неприємні завдання;

вимагання коштів, харчових продуктів чи особистих речей;

примусове відбирання нового спорядження та екіпірування.

жорстоке поводження та фізичне насильство над підлеглими;

відмова у відпочинку, особистому часі, чи звільненнях;

утворення груп з фізично слабших або новачків для особистого обслуговування;

погіршення умов проживання та побуту.

Що робити у таких випадках

Пам’ятай, що ти не несеш вину за неприємності, які з тобою відбуваються. Залучай підтримку близьких, обговорюй ситуацію та не соромся просити допомоги у припиненні цькувань. Чим більше людей знають про твою ситуацію — тим більша ймовірність її розв’язання.

Також не залишайся на самоті з агресором, якщо це можливо. Захищай свої особисті кордони та розвивай навички самозахисту.

Щоб уникати подібної поведінки у твою сторону, намагайся виявити ситуації, під час яких кривдник ображає тебе. Подумай, як можна уникати таких ситуацій. Окрім того, важливо знати свої права та закони, які захищають від нестатутних стосунків та цькування.

Якщо ж кривдник не реагує на твої зауваження — звертайтеся до вищого керівництва усно та письмово. Фіксуй поведінку агресора, якщо це можливо.

Також працюй над зміцненням своєї психічної стійкості та здатності до відновлення після стресових ситуацій.

Куди звертатися по допомогу

Та якщо ти не можеш впоратися самостійно, варто звернутися за допомогою до фахівців з психічного здоров’я або до гарячих ліній захисту. Однією з таких є кол-центр #ВАРТОЖИТИ куди можна зателефонувати за номером 5522.

Також є цілодобові безкоштовні телефони довіри — 0 800 501 212; (044) 456 17 02; (044) 456 17 25.

Раніше ми розповідали про законопроект №10449, в якому передбачено, що поліцейських зможуть призивати за мобілізацією.

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