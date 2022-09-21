Похож(-а) на птичку из Angry birds? Рассказываем, как управлять гневом, чтобы не испортить отношения с окружающими

Сейчас то время, когда большинство украинцев все еще находятся в состоянии стресса. Новые ужасные новости после освобождения Харьковской области усиливают наше чувство тревоги, страха, грусти и злости.

Поэтому большинство людей могут быть раздраженными. Психолог Юлия Ворман рассказала, как управлять гневом, чтобы не испортить отношения с окружающими.

Как управлять своим гневом

Первый совет — не реагировать на импульс срыва. Попробуй не реагировать на злость, оттянув время до ответа.

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— Если есть возможность отстраниться физически от объекта раздражения, сделай это. Приблизительно через 15 минут ты успокоишься, — советует психолог.

Начальная реакция человека — это лишь привычка, рефлекс, который формировался с самого детства. Однако, если у человека есть желание, это можно изменить. Следует постепенно прорабатывать новые стратегии поведения. Это может занять определенное время, поэтому запасись терпением и будь внимательным.

Попробуй для себя определить, что ты можешь изменить, а что нет. Важно научиться отпускать ситуации, на которые ты не можешь повлиять. Не разрешай другим навязывать свои мысли и мировоззрение.

Не унижай и не обижай собеседника.

— Даже если человек не прав, старайся осуждать поступок, а не личность, — отмечает Юлия Ворман.

Психолог советует шутить, если это позволяет ситуация, ведь юмор растворяет гнев.

— Старайся посмотреть на ситуацию глазами собеседника и понять его логику. Ведь безразличие к мнению оппонента говорит о том, что ты не заинтересован(-а) в разрешении конфликта, поскольку хочешь доминировать над ним (ней), — объясняет эксперт.

Что делать, если тебя уже накрыла волна гнева? Психолог советует направить свою энергию на продуктивную деятельность, например заняться спортом.

Также она советует задавать себе простые вопросы, чтобы понять, почему ты злишься:

Чем на самом деле я недоволен(-льна)?

Какая из моих потребностей не удовлетворена?

Что я могу сделать для того, чтобы удовлетворить эту потребность и улучшить свое положение?

Попробуй записать ответы на эти вопросы, это может помочь контролировать свой гнев.

Иногда мы сердимся, ведь кажется, что собеседник совсем не уделяет нам внимание. Ранее мы рассказывали, как говорить так, чтобы тебя услышали.

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