Психология

Похож(-а) на птичку из Angry birds? Рассказываем, как управлять гневом, чтобы не испортить отношения с окружающими

Богдана Макалюк, редактор сайта 21 сентября 2022, 12:00
Як керувати своїм гнівом: поради від психолога
Фото: Pexels

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