Психологическое опустошение и апатия: Андрей Жельветро о том, как навести мир в душе, если вокруг все пылает

Недавно советник президента Украины Алексей Арестович записал видеообращение, в котором рассказал о третьей фазе психологического опустошения.

Популярный психолог Андрей Жельветро в постоянной рубрике Правила сильных и непобедимых объяснил главную причину вхождения в эту фазу и рассказал о путях выхода из нее победителями.

Главная черта этой фазы – это разочарование из-за того, что прошел уже целый месяц, а война до сих пор не закончилась. Наши ожидания не оправдались, поэтому мы можем испытывать апатию, уныние, физическую и психологическую усталость, первые признаки депрессии.

Мы отдаем себе отчет, что война продолжается. А это значит, что будут новые потери и разрушения. Однако будут также новые победы, поэтому мы должны быть готовы к тому, что это может затянуться надолго.

Это значит, что нужно начинать жить в этих новых обстоятельствах, а не ждать, что завтра все закончится. Что мы можем делать, чтобы возвращаться к стране и самим себе?

Возвращаться к работе

Запускать экономику и обновлять свою работу хотя бы в сокращенном формате.

Это будет давать уверенность хотя бы в завтрашнем дне.

Встречаться с друзьями

Необходимо не замыкаться в себе, а встречаться с друзьями и общаться с людьми. Это будет давать ощущение, что жизнь есть и она продолжается.

Также это может помочь избавиться от чувства одиночества.

Добавьте новые ритуалы

Положите начало новым традициям и ритуалам. К примеру, можно где-то пить кофе утром, или делать спортивные тренировки хотя бы в домашних условиях.

Также хорошая идея завести дневник, если не с кем пообщаться. Можно записывать в него свои мысли, состояние и чувства. Это будет освобождать голову от лишних мыслей.

Не надо ожидать, что Арестович или еще кто-то будет постоянно успокаивать. Им тоже тяжело, как и всем людям. Поэтому сейчас нужно возвращать эту ответственность себе.

Мы обязательно победим, потому что у нас очень мощная армия и народ. Однако мы должны сфокусироваться на том, чтобы навести мир внутри себя, в своем сердце и своих мыслях.

Однако многие из нас так и не смогли справиться с чувством вины из-за того, что находятся в безопасности и скучают по своему дому. Читай, как украинцам справиться с тоской по дому и другими тяжёлыми чувствами.