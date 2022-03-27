Быть в безопасности — это не стыдно: как украинцам справиться с тоской по дому

Из-за войны миллионы украинцев должны были оставлять все, что любили, чем жили и вывозить самое ценное — себя и детей в безопасное место.

Вся жизнь должна была уместиться в один–два чемодана, которые бы отправились с ними в неизвестное будущее.

Многие так и не смогли справиться с тоской по дому и чувству вины. Фонд UNICEF дал советы, как пережить временную разлуку с домом без кризиса для ментального здоровья.

Быть в безопасности – лучшее решение

Важно помнить, что человеческая жизнь – это самая высокая ценность. Спасать себя и родных в условиях войны не стыдно и никем не осуждаться.

Ведь, к сожалению, мертвыми или со сломанной психикой помочь своей стране мы не сможем.

Поэтому все решения о безопасности вашей семьи, которые вы принимали во время войны, были правильными.

Однако тоска по дому, патриотизм и чувство гражданского долга может давить, вызывая чувство вины и деструктивные настроения.

Как справиться с тоской и чувством вины

Во-первых, это понимание, что ты сейчас в безопасности и можешь помогать отсюда. Никто никого не предавал, а спасал собственную жизнь и жизнь родных.

Ты всегда можешь вернуться в Украину.

Следи за собственными мыслями

Часто мы даже не замечаем цепной реакции. Когда с одного мнения с отрицательным оттенком нарастает снежная лавина негатива и тревоги.

Поэтому нужно учиться осознанности во мнениях, что поможет в любых ситуациях.

Если замечаешь негативную мысль, попробуй превратить ее в позитив, посмотреть на ситуацию с другого ракурса.

Или же фокусируйся на хороших, положительных и теплых воспоминаниях, которые поддерживают тебя.

Если избавиться от отрицательных мыслей не получается, и они беспрестанно крутятся в уме, то нужно изменить активность.

Например, включить любимую музыку и начать убирать, помыть посуду, пойти на пробежку или заняться йогой.

Поможет любое простое действие или упражнение. Своеобразная перезагрузка мозга упорядочит мысли и утолит эмоции.

Общайся

По возможности, поддерживай общение с родными и друзьями не только с помощью мессенджеров.

Важно видеть и слышать друг друга. То есть, время от времени, общаться по видеосвязи.

Дыши

Тревога и чувство вины может застигнуть тебя врасплох. Если чувствуешь, что не можешь справиться или на тебя внезапно напал приступ паники – подыши.

Положи одну руку на живот, а другую на плечо и медленно дыши животом, почувствуй, как он поднимается и опускается. Грудная клетка при этом должна быть стабильна.

Такая же практика поможет, когда ты замечаешь за собой, что сдерживаешь, затаиваешь дыхание или оно поверхностное.

Надо прожить пройденное

Каждую эмоцию, которую мы испытываем, очень важно прожить, а не сдерживать внутри.

Если не проживать то, что у тебя болит, будь готов к сюрпризам от психики в будущем. К примеру, психосоматики.

Позволь себе поплакать, чтобы пережить страх, печаль, уныние.

Уделите время оставшимся там воспоминаниям о доме, работе, друзьях и близких, не отгоняйте это от себя, а примите.

Слезы это вовсе не признак слабости, а разгрузка психики и нормальная физиологическая реакция на происходящее.

Что делать с физиологическими реакциями на эмоции

Тоска за домом, воспоминания, желание вернуться и чувство вины вызовут ответную физиологическую реакцию организма.

Ты можешь почувствовать:

тремор

спазмы

учащенное сердцебиение

проблемы со сном

может морозить

Справиться с тремором поможет минимальная физическая активность: прыжки, махи руками. Если холодно, то поможет банальное одеяло и горячий чай.

Учащенное сердцебиение можно унять с помощью дыхательной практики, что снижает уровень стресса.

А если ты хочешь наладить сон, то рекомендуется ограничить просмотр новостей за два часа до сна. Также справиться со всем помогают объятия с близкими.

Не забывай о себе

Забывать о своих базовых человеческих потребностях – опасно.

Человеку, для нормального функционирования нужна еда, вода, здоровый сон и физическая активность.

Если ты чувствуешь, что чего-то не хватает, необходимо постараться вернуть это в жизнь.

Так, можно помочь себе в трудный период, а риски попасть в депрессию намного уменьшатся.

Отслеживай негативные поведенческие реакции

Следовательно, из-за чувства вины может запуститься деструктивный процесс саморазрушения.

Тебе кажется, что все вокруг плохо: “не могу найти работу”, “ничего не имеет больше смысла, все потеряно”, “меня ничто не интересует”, “я ничего не хочу”.

Такие мысли вызовут ответные действия, которые ты запустишь подсознательно.

В тебе может появиться неподконтрольная агрессия к себе, самообесценивание. Ты начнешь употреблять алкоголь, курить, переедать – это все колокольчики механизма саморазрушения.

Выбираться из такого состояния очень тяжело, поэтому важно вовремя себя поймать.

Старайся выстроить новые ритуалы и новые смыслы. Если не удается найти работу, то в любом городе есть волонтерские пункты, которым можно помочь.

Также в помощи нуждается киберармия. Тебе нужно быть полезным тем, что ты умеешь.

Ограничить просмотр новостей

Важно следить за новостями, но сидеть целый день и обновлять ленту — опасно для твоего ментального здоровья.

Это простые правила информационной гигиены. Твой мозг устает постоянно обрабатывать и анализировать информацию, если ты не даешь ему отдохнуть.

Кроме того, плохие известия закрепляют в тебе чувство вины.

Становится проще поддаться панике, попасть на крючок фейков и дезинформации. Поэтому ограничивай свое пребывание в новостном пространстве.

Выдели время, когда ты будешь уходить и проверять новости, а также обрати внимание на источники. Читай на трех – четырех проверенных ресурсах.

Если есть ощущение, что психологическое состояние не меняется или ухудшается, обостряется чувство вины, важно обратиться за помощью к специалисту.

Война унесла у многих жизнь, стабильность и уверенность в завтра, люди были вынуждены уехать из дома.

Поэтому сердиться на ситуацию – это вполне нормально. Рассказываем, что делать с гневом, куда и как его направить, чтобы эмоция не разрушила изнутри.