Психологічне спустошення та апатія: Андрій Жельветро про те, як навести мир в душі, якщо навколо все палає

Нещодавно радник президента України Олексій Арестович записав відеозвернення, в якому розповів про третю фазу психологічного спустошення.

Популярний психолог Андрій Жельветро у постійній рубриці Правила сильних та непереможних пояснив головну причину входження у цю фазу та розповів про шляхи виходу з неї переможцями.

Головна риса цієї фази — це розчарування через те, що минув вже цілий місяць, а війна досі не закінчилася. Наші очікування не виправдались, тому ми можемо відчувати апатію, зневіру, фізичну та психологічну втомленість, якісь перші признаки депресії.

Ми усвідомлюємо, що війна продовжується. А це означає, що будуть нові втрати й руйнування. Проте будуть також нові перемоги, тому ми повинні бути готовими до того, що це може затягнутися надовго.

Це означає, що необхідно починати жити в цих нових обставинах, а не чекати, що завтра усе закінчиться. Що ми можемо робити, аби повернутися до країни та до себе?

Повертатися до роботи

Запускати економіку та оновлювати свою роботу хоча б у скороченому форматі.

Це буде давати впевненість хоча б у завтрашньому дні.

Зустрічатися з друзями

Необхідно не замикатися в собі, а зустрічатися з друзями та спілкуватися з людьми. Це даватиме відчуття, що життя є, і воно триває.

Також це може допомогти позбутися почуття самотності.

Додайте нові ритуали

Започаткуйте нові традиції та ритуали. Наприклад, можна пити каву вранці, або робити спортивні тренування хоча б в домашніх умовах.

Також гарна ідея завести щоденник, якщо немає з ким поспілкуватись. Можна записувати в нього свої думки, стан та почуття. Це звільнятиме голову від зайвих думок.

Не треба чекати, що Арестович або ще хтось постійно заспокоюватиме. Їм теж важко, як і усім людям. Тому зараз потрібно повертати цю відповідальність собі.

Ми обов’язково переможемо, оскільки у нас дуже потужна армія і народ. Проте зараз ми повинні сфокусуватись на тому, щоб навести мир всередині себе, у своєму серці та своїх думках.

Однак багато хто з нас так і не зміг впоратися з почуттям провини через те, що перебуває у безпеці та сумує за своєю домівкою. Читай, як українцям впоратися з тугою за домом та іншими тяжкими почуттями.