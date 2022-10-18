Не стоит просто так апеллировать этим понятием — действительно ли украинцев ждет массовый ПТСР

Украина уже почти восемь месяцев находится в состоянии активной войны. Миллионы людей потеряли дома и родных, бежали с оккупированных территорий и стали в ряды ВСУ. Каждый день мы живем в страхе ракетных ударов.

На фоне этого многие эксперты начали говорить, что после окончания войны украинцы будут долго отходить от посттравматического стрессового расстройства, но действительно ли это так?

Бывший министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда рассказала, почему не стоит просто так апеллировать этим понятиям.

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По ее словам, многие уверены, что почти все ветераны имеют ПТСР. В частности, это может быть потому, что в определенный период времени в информационном пространстве было много обсуждений неадекватной радикальности действий ветеранов АТО/ООС. К примеру, ветеран кого-то избил, устроил скандал и т.д. Однако это могли быть единичные случаи.

ПТСР в Украине в цифрах

— Запомните: не более чем у 10% ветеранов врачи диагностируют ПТСР. И то, если не проводить с ними соответствующую комплексную работу. 70% людей, переживших травматическое событие, восстановятся самостоятельно и без признаков или последствий ПТСР, — отмечает Оксана Коляда.

Она также рассказывает, что 30% людей могут иметь негативные последствия, с которыми не могут справиться самостоятельно. Если им не помочь вовремя, только тогда могут развиться признаки посттравматического расстройства.

— Только 5–7% тех, кто пережил травматический опыт и не получил вовремя комплексную помощь, могут иметь острый ПТСР, — делится эксперт.

Именно поэтому следует комплексно работать с восстановлением психического здоровья населения. А с ветеранами нужно работать в направлении и физической, и психологической реабилитации.

Коляда рассуждает: до 24 февраля в Украине насчитывалось около 500 тыс. участников боевых действий. Сейчас в ВСУ и других вооруженных формированиях насчитывается до 1 млн военнослужащих. То есть суммарная цифра УБД и членов их семей составит от 1,5 до 2 млн человек.

Кроме того, травматические события пережили украинцы в прифронтовых зонах и под оккупацией, в плену. Со всеми этими людьми должны работать специалисты.

Речь идет о профилактике на уровне психологов. Даже не психотерапевтов или психиатров, — отмечает Оксана Коляда.

Она считает, что подавляющее большинство ограничится разговорами с друзьями и родственниками. Возможно, обратится к профильной литературе или советам в интернете.

А в отношении ветеранов эксперт говорит: значительная часть специалистов, с которыми сталкивается ветеран в первые месяцы после демобилизации, не имеют должных навыков работы с людьми после боевой травмы. Речь идет о семейных врачах и врачах общей практики, о социальных работниках.

— В воюющей стране становится “модным” апеллировать такими понятиями, как ПТСР, боевая травма. Это действительно реалии нашей жизни и подлинная общественная потребность. Но это не повод пренебрегать подобными явлениями, прибегая к ненужному хайпу, — отмечает она.

Также Коляда подчеркивает: нельзя заменить комплексную работу по реабилитации как физической, так и психологической, видеороликами по профилактике посттравматического расстройства.

Украинцам нужно пережить свой стресс, нужно знать, как это правильно сделать. Ранее мы рассказывали о курсе бесплатной психологической помощи, который помогает восстановиться.

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