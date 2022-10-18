Психология

Не стоит просто так апеллировать этим понятием — действительно ли украинцев ждет массовый ПТСР

Богдана Макалюк, редактор сайта 18 октября 2022, 09:00
Скільки українців стикаються з ПТСР — чому це не масовий розлад
Фото: Pexels

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