Простые вещи даются сложно? Когда тебе стоит обратиться к психологу

66% украинцев не знают, куда бы они могли обратиться за психологической помощью. Об этом свидетельствует результат опроса, проведенного в рамках всеукраинской программы ментального здоровья “Ты как?”, инициированной Еленой Зеленской. В каких случаях нужна помощь психолога — читай в нашем материале.

В каких случаях нужна помощь психолога

В эфире телемарафона Яна Брензей пообщалась с заведующей сектором охраны психического здоровья департамента медицинских услуг Минздрава Украины Яной Украинской. Читай подробнее, куда и когда нужно обращаться за помощью психолога.

Забота о своем психическом здоровье столь же важна, как и о физическом. Когда ты задаешь вопрос “Как ты?” себе или коллеге, можно обратить внимание на тревожные симптомы.

Если твое психологическое состояние отражается на повседневной жизни, вещи, которые получались раньше замечательно, не выходят сейчас, когда ты испытываешь депрессию или тревогу более двух недель — нужно обращаться за помощью к специалистам.

Трудности в обучении, общении с окружающими — это все признаки того, что тебе нужна помощь психолога. Обращай внимание не только на свое состояние, но и друзей, коллег, родных. Не осуждай людей, которые нуждаются в помощи.

Если ты понимаешь, что не все хорошо, получить психологическую помощь можно так:

Обратись к семейному врачу. Они могут оказывать базовую психологическую помощь. При необходимости он направит тебя к узкопрофильному специалисту.

Ты можешь самостоятельно обратиться к специалисту, который есть в больнице. В государственных больницах это бесплатно.

Также есть вариант обратиться в международные организации, оказывающие психологическую помощь бесплатно. Информацию о таких проектах можно найти в интернете.

Можно обратиться к частному специалисту.

Раньше мы рассказывали, где получить бесплатную психологическую помощь в Киеве.

Найти места, куда обратиться за психологической помощью можно на сайте Национальной службы здоровья Украины или позвонить на ее горячую линию.

Как проверить профессионализм психолога

Удостовериться в квалификации психолога можно путем проверки диплома о медицинском образовании и узкопрофильного направления.

Настоящий специалист будет только рад показать свои достижения, расскажет в каких техниках он / она работает, поможет или направит к другому врачу.

В государственных учреждениях здравоохранения нет необходимости проверять врачей, ведь туда берут только квалифицированных людей.

Министерство здравоохранения сейчас работает над пробелами в законодательстве по персональному лицензированию врачей для ведения психологической или психотерапевтической помощи.

Раньше мы рассказывали, какая разница между психологом, психотерапевтом и психиатром.

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