Прості речі даються складно? Коли тобі треба звернутися до психолога

66% українців не знають, куди б вони могли звернутися по психологічну допомогу. Про це свідчить результат опитування, проведеного в межах всеукраїнської програми ментального здоров’я “Ти як?”, яка була ініційована Оленою Зеленською. В яких випадках потрібна допомога психолога — читай у нашому матеріалі.

В яких випадках потрібна допомога психолога

В ефірі телемарафону Яна Брензей поспілкувалася із завідувачкою сектору охорони психічного здоров’я департаменту медичних послуг МОЗ України Яною Українською. Читай детальніше, куди і коли потрібно звертатися по допомогу психолога.

Піклування про своє психічне здоров’я настільки ж важливе, як і про фізичне. Коли ти ставиш питання “Як ти?” собі чи колезі, можна звернути увагу на тривожні симптоми.

Якщо твій психологічний стан відображається на повсякденному житті, речі, які виходили раніше чудово, не виходять зараз, коли ти відчуваєш депресію чи тривогу понад два тижні — потрібно звертатися по допомогу спеціалістів.

Труднощі в навчанні, спілкуванні з оточенням — це все риси того, що тобі потрібна допомога психолога. Звертай увагу не лише на свій стан, а й друзів, колег, рідних. Не засуджуй людей, які потребують допомоги.

Якщо ти розумієш, що не все добре, отримати психологічну допомогу можна так:

Звернись до сімейного лікаря. Вони мають можливість надавати базову психологічну допомогу. За потреби він направить тебе до вузькопрофільного спеціаліста.

Ти можеш самостійно звернутися до фахівця, який є в лікарні. У державних лікарнях це безкоштовно.

Також є варіант звернутися до міжнародних організацій, які надають психологічну допомогу безкоштовно. Інформацію про такі проекти можна знайти в інтернеті.

Можна звернутися до приватного фахівця.

Раніше ми розповідали, де отримати безкоштовну психологічну допомогу в Києві.

Знайти місця, куди звернутися по психологічну допомогу можна на сайті Національної служби здоров’я України чи зателефонувати на її гарячу лінію.

Як перевірити психолога на фаховість

Переконатися у фаховості психолога можна шляхом перевірки диплома про медичну освіту та вузькопрофільного напряму. Справжній спеціаліст буде лише радий показати свої досягнення, розповість у яких техніках він / вона працює, допоможе чи направить до іншого лікаря.

У державних закладах охорони здоров’я немає потреби перевіряти лікарів, адже туди беруть тільки кваліфікованих людей.

Міністерство охорони здоров’я нині працює над прогалинами в законодавстві щодо персонального ліцензування лікарів для ведення психологічної чи психотерапевтичної допомоги.

Раніше ми розповідали, яка різниця між психологом, психотерапевтом та психіатром.

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