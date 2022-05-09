Загадочные оттенки человеческих эмоций: как темперамент помогает нам пережить стресс

Бесспорно, война — чрезвычайный стресс для каждого. Однако разные люди проживают опыт по-своему. Это обусловлено психологическими особенностями, в частности, нашим темпераментом.

Психолог Галина Волошина рассказала для Telegram-канала Психологическая поддержка, как типы темперамента влияют на реакции на экстремальные ситуации.

Безудержные холерики

Холерики обычно необузданные, несдержанные, вспыльчивые и даже могут быть агрессивными.

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В экстремальной ситуации холерик либо устроит панику, либо возьмет на себя ответственность, проявит себя в бурной деятельности, которая может оказаться как полезной, так и совершенно бесполезной для окружающих, — отмечает Волошина.

Холерикам сложно приспособиться к новым условиям, поэтому в быстро меняющейся стрессовой ситуации будет нелегко справиться с возложенной на себя ответственностью. В то же время, люди с этим типом темперамента при определенных условиях могут проявлять большую силу воли.

Дисциплинированные сангвиники

Сангвиники также очень активные, однако в отличие от холериков, легче приспосабливаются к изменениям жизни. Такие личности способны сопротивляться неблагоприятным условиям, быстро концентрироваться и при необходимости сдерживать свои эмоции.

Сангвиники дисциплинированные, ловкие, имеют гибкий ум и быстро погружаются в новую работу. В экстремальных условиях эти качества пригодятся, ведь такой человек сможет быстро оценить масштаб событий, взвесить все плюсы и минусы вариантов развития ситуации и выбрать из них наилучшее решение.

А еще сангвиники неисправимые оптимисты и легко переживают неприятности жизни.

Взвешенные флегматики

Флегматики не любят проявлять инициативу, поэтому часто нуждаются в руководстве кого-то другого над их действиями. Они не очень шустрые, могут сдерживать свои импульсы и не отвлекаться на внешние раздражители.

Однако инертность таких людей выливается в недостаточную гибкость в действиях. В стрессовой ситуации флегматики показывают образцовое спокойствие, самообладание, терпение и выдержку. Эти люди не паникуют, а наблюдают за другими, чтобы выбрать себе наилучший вариант реакции.

Чувствительные меланхолики

Это очень чувствительные люди с большой инертностью. Такое сочетание приводит к тому, что малейший повод может вызвать у меланхоликов слезы. Такие личности не уверены в себе, робкие, а малейшие затруднения заставляют их опускать руки.

Они неэнергичные и ненастойчивые, легко устают и мало работают, болезненно реагируют на внезапное усложнение ситуации, испытывают сильный страх в опасных ситуациях, — говорит психолог.

В стрессовой ситуации, требующей быстрого разрешения, меланхолики теряются и вообще ничего не делают. Поэтому другим людям может казаться, что им безразлично все, что происходит вокруг.

На фоне тревожных событий или пережитых стрессовых ситуаций у человека может возникнуть желание уединиться от других людей. Читай, что такое социальное самоизолирование и нормально ли это.