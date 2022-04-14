Не хочу никого видеть и слышать: что такое социальное самоизолирование и почему это тоже норма

На фоне тревожных событий или пережитых стрессовых ситуаций у человека может возникать желание самоизолироваться от общества, уединиться, избегать живого общения с людьми. Почему нам необходимо социальное самоизолирование?

Стресс — это защитная реакция нашего организма на внешние раздражители. Каждый человек индивидуален и стресс переживает по-разному. Социальное изолирование может свидетельствовать об эмоциональном истощении в ответ на определённое стрессовое событие.

Как это влияет на нашу социализацию?

После длительного эмоционального напряжения наш организм требует восстановления, и для некоторых людей это может проявляться в ограничении общения на некоторое время.

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В современных реалиях любая наша реакция на стресс является нормой, поскольку все мы сейчас переживаем ненормальные события. Поэтому и самоизолирование от дополнительных раздражителей является нормой.

Что делать?

Пытайтесь по возможности больше находиться на свежем воздухе.

Нормализовать свой сон и распорядок дня.

Делать то, что приносит удовольствие.

Употреблять полезную и богатую витаминами пищу.

Однако если такое состояние (отсутствие желания общаться с людьми) продолжается от недели и больше, то лучше обратиться к специалисту за помощью.

Тревожным звоночком нашего организма является также ощущение, будто живёшь во сне. Такое состояние называется дереализацией и тянет за собой деперсонализацию. Что делать и как с этим справиться — читай в материале.