Не хочу нікого бачити й чути: що таке соціальне самоізолювання та чому такий стан є нормальним

На фоні тривожних подій чи пережитих стресових ситуацій у людини може виникати бажання самоізолюватися від суспільства, усамітнитися, уникати живого спілкування з людьми. То чому нам потрібне соціальне самоізолювання?
Стрес — це захисна реакція нашого організму на зовнішні подразники. Кожна людина індивідуальна і стрес переживає по-різному. Соціальне ізолювання може свідчити про емоційне виснаження у відповідь на певну стресову подію.
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Після тривалого перебування в емоційній напрузі наш організм потребує відновлення, і для деяких людей це може бути обмеження спілкування на деякий час.
У сучасних реаліях будь-яка наша реакція на стрес є нормою, оскільки усі ми зараз переживаємо ненормальні події. Тож і самоізолювання від додаткових подразників є нормою.
Проте, якщо такий стан (відсутність бажання спілкуватися з людьми) продовжується від тижня і більше, краще звернутися до спеціаліста по допомогу.
Тривожним дзвіночком нашого організму є також відчуття, ніби живеш уві сні. Такий стан зветься дереалізацією та тягне за собою деперсоналізацію. Що робити та як із цим впоратися — читай у матеріалі.