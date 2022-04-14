Не хочу нікого бачити й чути: що таке соціальне самоізолювання та чому такий стан є нормальним

На фоні тривожних подій чи пережитих стресових ситуацій у людини може виникати бажання самоізолюватися від суспільства, усамітнитися, уникати живого спілкування з людьми. То чому нам потрібне соціальне самоізолювання?

Стрес — це захисна реакція нашого організму на зовнішні подразники. Кожна людина індивідуальна і стрес переживає по-різному. Соціальне ізолювання може свідчити про емоційне виснаження у відповідь на певну стресову подію.

Як це впливає на нашу соціалізацію?

Після тривалого перебування в емоційній напрузі наш організм потребує відновлення, і для деяких людей це може бути обмеження спілкування на деякий час.

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У сучасних реаліях будь-яка наша реакція на стрес є нормою, оскільки усі ми зараз переживаємо ненормальні події. Тож і самоізолювання від додаткових подразників є нормою.

Що робити?

Намагайтеся за можливості більше перебувати на свіжому повітрі.

Нормалізувати свій сон та розпорядок дня.

Робити те, що приносить задоволення.

Вживати корисну та багату на вітаміни їжу.

Проте, якщо такий стан (відсутність бажання спілкуватися з людьми) продовжується від тижня і більше, краще звернутися до спеціаліста по допомогу.

Тривожним дзвіночком нашого організму є також відчуття, ніби живеш уві сні. Такий стан зветься дереалізацією та тягне за собою деперсоналізацію. Що робити та як із цим впоратися — читай у матеріалі.