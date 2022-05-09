Загадкові відтінки людських емоцій: як темперамент допомагає нам пережити стрес

Безперечно, війна — надзвичайний стрес для кожного. Проте різні люди проживають досвід по-своєму. Це зумовлено психологічними особливостями, зокрема нашим темпераментом.

Психологиня Галина Волошина розповіла для Telegram-каналу Психологічна підтримка, як типи темпераменту впливають на реакції на екстремальні ситуації.

Нестримні холерики

Холерики зазвичай неприборкані, нестримані, запальні та навіть можуть бути агресивними.

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В екстремальній ситуації холерик або влаштує паніку, або візьме на себе відповідальність, виявить себе в бурхливій діяльності, що може виявитися як корисною, так і абсолютно марною для навколишніх, — зазначає Волошина.

Холерикам складно пристосуватися до нових умов, тож у стресовій ситуації, яка швидко змінюється, буде нелегко справитися з покладеною на себе відповідальністю. Водночас люди з цим типом темпераменту за певних умов можуть проявляти неабияку силу волі.

Дисципліновані сангвініки

Сангвініки також дуже активні, проте, на відміну від холериків, легше пристосовуються до змін життя. Такі особистості здатні чинити опір несприятливим умовам, швидко концентруватися та за потреби стримувати свої емоції.

Сангвініки дисципліновані, спритні, мають гнучкий розум та швидко поринають у нову роботу. В екстремальних умовах ці якості стануть у пригоді, адже така людина зможе швидко оцінити масштаб подій, зважити всі плюси та мінуси варіантів розвитку ситуації та обрати серед них найкраще рішення.

А ще сангвініки невиправні оптимісти та легко переживають неприємності життя.

Виважені флегматики

Флегматики не люблять проявляти ініціативу, тому часто потребують керівництва когось іншого над їхніми діями. Вони не дуже спритні, можуть стримувати свої імпульси та не відволікатися на зовнішні подразники.

Проте інертність таких людей виливається в недостатню гнучкість у діях. У стресовій ситуації флегматики показують зразкові спокій, самовладання, терплячість та витримку. Ці люди не панікують, а спостерігають за іншими, щоб обрати для себе найкращий варіант реакції.

Чутливі меланхоліки

Це дуже чутливі люди з великою інертністю. Таке поєднання призводить до того, що найменший привід може викликати в меланхоліків сльози. Такі особистості невпевнені в собі, боязкі, а найменші складнощі змушують їх опускати руки.

Вони неенергійні й ненаполегливі, легко стомлюються і мало працюють, болісно реагують на раптове ускладнення ситуації, відчувають сильний страх у небезпечних ситуаціях, — говорить психологиня.

У стресовій ситуації, що потребує швидкого вирішення, меланхоліки губляться й взагалі нічого не роблять. Тому іншим людям може здаватись, що їм байдуже до всього, що відбувається довкола.

На фоні тривожних подій чи пережитих стресових ситуацій у людини може виникати бажання усамітнитись від інших людей. Читай, що таке соціальне самоізолювання та чи це нормально.