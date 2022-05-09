Психологія

Загадкові відтінки людських емоцій: як темперамент допомагає нам пережити стрес

Олена Яковлєва, редакторка сайту 09 Травня 2022, 13:00
Загадкові відтінки людських емоцій: як темперамент допомагає нам пережити стрес
Фото: Unsplash

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