Что нужно знать о растаможке авто в Украине: есть ли льготы, и как это сделать самостоятельно

Многие украинцы покупают б/у автомобиль за границей, ведь там авто стоит дешевле. Но после этого они сталкиваются с процедурой растаможивания транспортного средства.

Весной 2022 года растаможка была нулевая, затем правительство отменило это разрешение. Мы расскажем, что такое растаможка авто, существуют ли какие-то льготы, и как это сделать.

Прежде всего, нужно знать, что растаможка транспортного средства — это легализация авто в Украине, которое было приобретено за границей. Эта услуга всегда была платной, поэтому читай, что нужно о ней знать.

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Растаможка авто в Украине 2023: существуют ли льготы

После начала полномасштабного вторжения России, 5 апреля 2022 года в Украине вступил в силу закон об отмене сборов и налогов за растаможку для физических лиц на период военного положения. Но уже 1 июля 2022 нулевое растаможивание отменили.

То есть сейчас льготы на растаможку в Украине не предусмотрены ни для одной категории граждан.

Впрочем, есть некоторые исключения, об этом говорит адвокат и юрист Ростислав Кравец. По его словам, льготная растаможка существует для автомобилей, которые завозят в Украину на нужды военных. Но для этого необходимо соответствующее обращение от военнослужащих и конкретной части. Тогда автомобиль можно завести в Украину почти с нулевым растаможиванием.

Адвокат Василий Хитько рассказывает о зарегистрированном в Верховной Раде законопроекте №9058. Согласно этому законопроекту, хотят вернуть нулевое растаможивание для участников боевых действий и членов их семей.

— Если этот закон будет принят, это позволит участникам боевых действий и членам их семьи растаможить один автомобиль бесплатно! Однако УБД самостоятельно не могут пересечь границу.

Но военные могут сделать нотариальную доверенность на члена своей семьи, который сможет поехать и купить автомобиль за границей, — отмечает Хитько.

Стоит отметить, если этот законопроект будет принят, то приобретенное транспортное средство нельзя будет продать в течение трех лет.

Как растаможить авто в Украине 2023

Растаможить транспортное средство можно с помощью таможенного брокера или самостоятельно.

Шаги для самостоятельного растаможивания авто:

Покупка авто и его оформление за границей с получением договора купли-продажи и техпаспорта. Подача предварительной таможенной декларации, без которой въезд на таможенную территорию невозможен. Подавать декларацию необходимо в таможню, где будет проходить оформление. Перед этим этапом необходимо перечислить на счет соответствующей таможни денежный залог в размере полной стоимости растаможки транспортного средства. Если аванс превысит итоговую стоимость оформления транспорта, эта разница будет возвращена владельцу. Пересечение границы. Доставка авто в зону таможенного контроля. При необходимости нужно будет доплатить средства на тот же счет таможни. Это может быть из-за колебаний курса или изменения цены на транспортное средство; получение сертификата соответствия. Заполнение таможенной декларации. Постановка авто на учет в Украине.

Ты можешь самостоятельно оформить таможенную декларацию на портале Единое окно для международной торговли. Надо перейти в раздел Ввоз легкового автомобиля, там можно найти всю необходимую информацию о растаможке автомобилей без помощи брокера.

Когда ты покупаешь авто, нужно обязательно оформить страховку. Ранее мы рассказывали, как оформить страховку на авто в Украине и что для этого нужно.

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