Открой скрытые возможности искусственного интеллекта и укажи это в резюме: курсы по ChatGPT

Среди вакансий работодателей уже можно найти неожиданные требования к кандидатам, например, умение работать с ChatGPT.

Казалось бы, что там нечему учиться, но на эффективность искусственного интеллекта влияет правильность поставленных запросов. Кроме того, ChatGPT имеет в арсенале немало скрытых возможностей, о которых обычные пользователи даже не догадываются.

Чтобы быстро и безболезненно овладеть современной новинкой человеческого прогресса, можно пройти бесплатные курсы. Подборку десяти курсов найдешь в материале.

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ChatGPT для начинающих

Эти курсы подойдут для тех, кто о ChatGPT слышит второй раз в жизни, но хочет понимать, как он работает и что может. Для начинающих в бесплатном доступе есть четыре курса.

ChatGPT для начинающих: The Ultimate Use Cases for Everyone

Этот курс уже ждет тебя на платформе Udemy. Он дает базовое понимание того, что такое языковая модель искусственного интеллекта и какие ее возможности доступны обычному пользователю.

Разработчики видеолекций обещают, что научат пользоваться ChatGPT так, что ты сэкономишь много времени и энергии, а также начнешь больше зарабатывать. Курс будет интересен тем, кто совсем не имеет опыта использования этого инструмента.

ChatGPT Teach-Out

Coursera имеет в арсенале не только платные курсы, но и бесплатные мини-курсы и вебинары, которые помогают овладеть новым очень быстро.

Таков и четырехчасовой курс Coursera для ознакомления с ChatGPT. В нем ты получишь практические советы по работе в искусственном интеллекте, узнаешь, каковы его преимущества и недостатки и легально ли его использовать в работе.

Также слушателей ожидает информация о глобальном влиянии этого инструмента на общество, экономику и образование и как он поможет людям двигаться вперед.

Automate Useful Professional Tasks using Open AI

Еще один бесплатный курс уже выложен на платформах Class Central и YouTube. Его автор Мика Джонс уже десять лет дает советы, как внедрять последние технологии в повседневную жизнь.

В этот раз он расскажет, как с помощью искусственного интеллекта оптимизировать рабочее время — расставить приоритеты для задач, спланировать расписание, составить план для овладения новыми навыками.

Также на курсе тебе покажут несколько конкретных примеров применения полученных знаний.

Time Management with ChatGPT

Еще один курс, посвященный навыкам грамотного планирования и использования своей части, — курс на Udemy.

Он поможет использовать ChatGPT так, чтобы планировать рабочее время лучше. Тебя научат, как сделать искусственный интеллект своим персональным ассистентом в выполнении рутинных задач.

Для профессионального использования

Можно использовать искусственный интеллект не только для собственных нужд. Он может упростить жизнь в рабочих вопросах для разных сфер деятельности.

Для блогеров: ChatGPT + Blogging

Еще один курс для начинающих от Udemy. Советы этого курса помогут тем, кто хочет создавать контент для сайтов с помощью ChatGPT. По словам автора курса, искусственный интеллект поможет сделать это быстрее и лучше.

Составляется курс из пяти коротких видео. Просмотр всех лекций займет у тебя не более 30 минут. В целом курс имеет хороший рейтинг и отзывы на платформе.

Для учителей: Make Teaching Easier with Artificial Intelligence

Этот курс предназначен для учителей, основная его цель — научить учителей автоматизировать административные задания с помощью искусственного интеллекта и освободить время для более важной работы.

Речь идет о помощи в планировании занятий и создании тестовых занятий, а также в упрощении процесса коммуникации между преподавателями, учениками и родителями.

Его автор знает, с чем имеет дело, ведь тоже преподаватель. Он рассказывает, что использование ChatGPT помогло ему экономить четыре часа в неделю.

Потратив всего час на просмотр этих лекций на Udemy, ты сможешь сэкономить столько же времени.

Для IT-специалистов: Use ChatGPT for DevOps tasks to 10x Your Productivity

Курс для профессиональных ИТ-шников можно прослушать на Class Central и YouTube. Здесь автор опровергает опасения инженеров, что искусственный интеллект может забрать их работу.

Однако показывает, что искусственный интеллект может стать отличным инструментом для роста эффективности специалистов и освободить их от скучной работы, предоставив больше места для сложных решений.

Также в курсе ты найдешь несколько примеров, как это может пригодиться профессиональным DevOps.

Для маркетологов: From 0 to Hero ChatGPT Marketing + Advertising + Content Creation

Udemy сделало немало курсов о ChatGPT — этот не исключение. Он пригодится тем, кто разрабатывает контент для рекламы, социальных сетей и видеоплатформ.

Его создатели подготовили инструкции и кейсы, которые помогут создать маркетинговые кампании.

Советы могут быть полезны: создателям контента для разных социальных сетей, тем, кто занимается продажей или управляет этими процессами.

Для дизайнеров: Artificial Creativity

Возможности искусственного интеллекта могут помочь в работе дизайнерам. Это курс расскажет об имеющихся инструментах различных продуктов искусственного интеллекта, а также какие результаты может дать их грамотное сочетание.

Просмотреть курс можно на Coursera. Каждую неделю слушатели курсов будут изучать новую технику и смогут обсудить ее в созданном сообществе.

Для HR: ChatGPT for HR

Курс на Great Learning познакомит HR-специалистов с возможностями ChatGPT в их сфере и расскажет о преимуществах использования.

Авторы лекций обещают, что в будущем это может революционно изменить подход к поиску сотрудников.

А если хочешь познакомиться на “ты” не только с ChatGPT, но и с профессией в IT, то для украинок в Польше организуют бесплатные курсы по IT, детали в материале.

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