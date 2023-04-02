Відкрий приховані можливості штучного інтелекту і вкажи це в резюме: курси по ChatGPT

Серед вакансій роботодавців уже можна знайти неочікувані вимоги до кандидатів, наприклад вміння працювати з ChatGPT.

Здавалося б, що там нічому вчитися, та на ефективність штучного інтелекту впливає правильність поставлених запитів. Крім того, ChatGPT має в арсеналі чимало прихованих можливостей, про які звичайні користувачі навіть не здогадуються.

Щоб швидко та безболісно опанувати сучасну новинку людського прогресу, можна пройти безоплатні курси. Підбірку десяти таких курсів шукай у матеріалі.

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ChatGPT для початківців

Ці курси підійдуть для тих, хто про ChatGPT чує вдруге в житті, але хоче розуміти, як він працює і що може. Для початківців у безоплатному доступі наразі є чотири курси.

ChatGPT for Beginners: The Ultimate Use Cases for Everyone

Цей курс уже чекає на тебе на платформі Udemy. Він дає базове розуміння того, що таке мовна модель штучного інтелекту та які її можливості доступні звичайному користувачеві.

Розробники відеолекцій обіцяють, що навчать використовувати ChatGPT так, що ти заощадиш багато часу та енергії, а також почнеш більше заробляти. Курс буде цікавим тим, хто зовсім не має досвіду використання цього інструменту.

ChatGPT Teach-Out

Coursera має в арсеналі не лише платні курси, а й безплатні міні-курси та вебінари, які допомагають опанувати щось нове дуже швидко.

Таким є і чотиригодинний курс Coursera для ознайомлення з ChatGPT. У ньому ти отримаєш практичні поради з роботи у штучному інтелекті, які його переваги та недоліки та чи легально його використовувати в роботі.

Також на слухачів чекає інформація про глобальний вплив цього інструменту на суспільство, економіку та освіту і як він допоможе людям рухатися вперед.

Automate Useful Professional Tasks using Open AI

Ще один безплатний курс вже викладений на платформах Class Central та YouTube. Його автор Міка Джонс протягом десяти років дає поради, як втілювати останні технології у повсякденне життя.

Цього разу він розповість, як з допомогою штучного інтелекту оптимізувати твій робочий час — розставити пріоритети для завдань, спланувати розклад, скласти план для опанування нових навичок.

Також на курсі тобі покажуть кілька конкретних прикладів із застосування отриманих знань.

Time Management with ChatGPT

Ще один курс, який присвячений навичкам грамотного планування та використання свого часу — курс на Udemy.

Він допоможе використовувати ChatGPT так, щоб керувати робочим часом краще. Тебе навчать, як зробити штучний інтелект своїм персональним асистентом у виконанні рутинних завдань.

Для професійного використання

Та можна використовувати штучний інтелект не лише для власних потреб. Він може спростити життя в робочих питаннях для різних сфер діяльності.

Для блогерів: ChatGPT + Blogging

Ще один курс для початківців від Udemy. Поради цього курсу допоможуть тим, хто хоче створювати контент для сайтів за допомогою ChatGPT. За словами автора курсу, штучний інтелект допоможе зробити це швидше та краще.

Складається курс із п’яти коротких відео. Перегляд усіх лекцій забере у тебе не більш ніж 30 хвилин. Загалом курс має хороший рейтинг та відгуки на платформі.

Для вчителів: Make Teaching Easier with Artificial Intelligence

Цей курс призначений для вчителів. Основна його ціль — навчити вчителів автоматизувати адміністративні завдання за допомогою штучного інтелекту та звільнити час для важливішої роботи.

Йдеться про допомогу в плануванні занять та створенні тестових занять, а також у спрощенні процесу комунікації між викладачами, учнями та батьками.

Його автор знає, з чим має справу, адже теж викладач. Він розповідає, що використання ChatGPT допомогло йому економити чотири години на тиждень.

Лише година на перегляд цих лекцій на Udemy допоможе економити стільки ж часу і тобі.

Для IT-спеціалістів: Use ChatGPT for DevOps tasks to 10x Your Productivity

Курс для професійних ІТ-вців можна прослухати на Class Central та YouTube. Тут авторка спростовує побоювання інженерів, що штучний інтелект може забрати їхню роботу.

Натомість показує, що штучний інтелект може стати відмінним інструментом фактору росту ефективності спеціалістів та позбавити їх нудної роботи, звільнивши більше місця для складних рішень.

Також у курсі ти знайдеш кілька прикладів, як це може стати в пригоді професійним DevOps.

Для маркетологів: From 0 to Hero ChatGPT Marketing + Advertising + Content Creation

Udemy зробило чимало курсів про ChatGPT — цей не виняток. Він знадобиться тим, хто розробляє контент для реклами, соціальних мереж та відеоплатформ.

Його творці підготували інструкції та кейси, які допоможуть у створенні маркетингових кампаній.

Поради можуть бути корисними: створювачам контенту для різних соціальних мереж, тим, хто займається продажем чи керує цими процесами.

Для дизайнерів: Artificial Creativity

Можливості штучного інтелекту можуть дуже допомогти в роботі дизайнерам. Цей курс розповість про наявні інструменти різних продуктів штучного інтелекту, а також які результати може дати їх грамотне поєднання.

Переглянути курс можна на Coursera. Щотижня слухачі курсів вивчатимуть нову техніку та зможуть обговорити її у створеній спільноті.

Для HR: ChatGPT for HR

Курс на Great Learning познайомить HR-спеціалістів з можливостями ChatGPT у їхній сфері та розкаже про переваги використання.

Автори лекцій обіцяють, що у майбутньому це може революційно змінити підхід до пошуку співробітників.

А якщо хочеш познайомитися на “ти” не лише з ChatGPT, а й з професією в IT, то для українок у Польщі організовують безоплатні курси з IT, деталі у матеріалі.

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