Підкори виклики благодійності: безоплатний курс для волонтерів

Війна створила потужний волонтерський фундамент в Україні. Благодійники стали надійним тилом військових та справжніми рятівниками цивільних, а їхня робота щодня наближає перемогу.
У багатьох за цей час з’явилося бажання відкрити власну ініціативу, однак у цій ніші існує чимало викликів. Щоб сформувати чітке бачення про волонтерську діяльність, в Україні запускають безоплатний курс Волонтерство від А до Я.
Спікери, серед яких члени команди фонду Сергія Притули, поділяться власним досвідом, дадуть практичні поради та розкажуть про законодавство.
Для кого конкретно підійде цей курс, якою буде програма та що учасники отримають після завершення навчання, ми розповіли у матеріалі.
Безоплатний курс Волонтерство від А до Я організовує фонд Східна Європа в рамках програми Спільнодія у партнерстві з Українським незалежним центром політичних досліджень і ГО Разом проти корупції коштом ЄС.
Курс складатиметься з восьми лекційних занять:
Та для учасників курсу підготували й кілька додаткових відеоматеріалів, а саме:
Спікери поділяться власним досвідом, розкажуть, чи важко бути волонтером, що може відштовхнути від волонтерства, та дадуть поради новачкам.
Спікерка розповість про особливості взаємодії громадянського сектору з державними установами, ділиться досвідом купівлі Байрактарів та супутника.
Курс Волонтерство від А до Я підійде:
Під час курсу слухачам будуть запропоновані проміжні тести, а по завершенню — фінальний тест. Люди, які успішно складуть іспит, отримають сертифікат про проходження курсу.
Під час курсу слухачам будуть запропоновані проміжні тести, а по завершенню — фінальний тест. Люди, які успішно складуть іспит, отримають сертифікат про проходження курсу.
Він надає 0,2 кредиту Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи й зараховується державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування як самоосвіта.
Якщо ти теж хочеш долучитися до благодійного фронту, то ніколи не пізно. У матеріалі ми вже розповіли, як стати волонтером в Україні.
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