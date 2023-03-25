Підкори виклики благодійності: безоплатний курс для волонтерів

Війна створила потужний волонтерський фундамент в Україні. Благодійники стали надійним тилом військових та справжніми рятівниками цивільних, а їхня робота щодня наближає перемогу.

У багатьох за цей час з’явилося бажання відкрити власну ініціативу, однак у цій ніші існує чимало викликів. Щоб сформувати чітке бачення про волонтерську діяльність, в Україні запускають безоплатний курс Волонтерство від А до Я.

Спікери, серед яких члени команди фонду Сергія Притули, поділяться власним досвідом, дадуть практичні поради та розкажуть про законодавство.

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Для кого конкретно підійде цей курс, якою буде програма та що учасники отримають після завершення навчання, ми розповіли у матеріалі.

Про курс Волонтерство від А до Я: програма й цікавинки

Безоплатний курс Волонтерство від А до Я організовує фонд Східна Європа в рамках програми Спільнодія у партнерстві з Українським незалежним центром політичних досліджень і ГО Разом проти корупції коштом ЄС.

Курс складатиметься з восьми лекційних занять:

Вступ. Що таке волонтерство? Законодавство у сфері волонтерства. Де шукати волонтерів? Особливості підготовки волонтерів. Командотворення. Мотивація волонтерів. Залучення волонтера у проект. Підзвітність та прозорість.

Та для учасників курсу підготували й кілька додаткових відеоматеріалів, а саме:

Інтерв’ю з відомими волонтерами — Сергієм Притулою, Артемом Даточним і Дмитром Дорошком.

Спікери поділяться власним досвідом, розкажуть, чи важко бути волонтером, що може відштовхнути від волонтерства, та дадуть поради новачкам.

Лекція-інтерв’ю Взаємодія волонтерських організацій і держави з Ганною Гвоздяр, директоркою благодійного фонду Сергія Притули.

Спікерка розповість про особливості взаємодії громадянського сектору з державними установами, ділиться досвідом купівлі Байрактарів та супутника.

Для кого курс волонтерства і що він дасть?

Курс Волонтерство від А до Я підійде:

Для тих, хто хоче стати волонтером або нещодавно розпочав займатися благодійністю, однак ще не зовсім розуміється на тонкощах волонтерського руху.

Для керівників волонтерських організацій. Цій категорії буде цікаво дізнатися про особливості залучення волонтерів-новачків у проект та отримати поради з ефективного командотворення.

Для усіх активних громадян, які щодня так чи інакше допомагають долати наслідки війни в Україні.

Під час курсу слухачам будуть запропоновані проміжні тести, а по завершенню — фінальний тест. Люди, які успішно складуть іспит, отримають сертифікат про проходження курсу.

Він надає 0,2 кредиту Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи й зараховується державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування як самоосвіта.

Якщо ти теж хочеш долучитися до благодійного фронту, то ніколи не пізно. У матеріалі ми вже розповіли, як стати волонтером в Україні.

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