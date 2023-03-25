Покори вызовы благотворительности: бесплатный курс для волонтеров

Война создала мощный волонтерский фундамент в Украине. Благотворители стали надежным тылом военных и настоящими спасателями гражданских, а их работа ежедневно приближает победу.
У многих за это время появилось желание открыть свою инициативу, однако в этой нише существует немало вызовов. Чтобы сформировать четкое видение о волонтерской деятельности в Украине, будет запущен бесплатный курс Волонтерство от А до Я.
Спикеры, среди которых члены команды фонда Сергея Притулы, поделятся собственным опытом, дадут практические советы и расскажут о законодательстве.
Для кого конкретно подойдет этот курс, какой будет программа и что участники получат после завершения обучения, мы рассказали в материале.
Бесплатный курс Волонтерство от А до Я организует фонд Восточная Европа в рамках программы Спільнодія в партнерстве с Украинским независимым центром политических исследований и ОО Вместе против коррупции на средства ЕС.
Курс будет состоять из восьми лекционных занятий:
Но для участников курса подготовили и несколько дополнительных видеоматериалов, а именно:
Спикеры поделятся собственным опытом, расскажут, трудно ли быть волонтером, что может оттолкнуть от волонтерства, и дадут новичкам советы.
Спикер расскажет об особенностях взаимодействия гражданского сектора с государственными учреждениями, поделится опытом покупки Байрактаров и спутника.
Курс Волонтерство от А до Я подойдет:
Во время курса слушателям будут предложены промежуточные тесты, а по завершении — финальный тест. Люди, успешно сдавшие экзамен, получат сертификат о прохождении курса.
Во время курса слушателям будут предложены промежуточные тесты, а по завершении — финальный тест. Люди, успешно сдавшие экзамен, получат сертификат о прохождении курса.
Он предоставляет 0,2 кредита Европейской кредитной трансферно-накопительной системы и засчитывается государственным служащим и должностным лицам местного самоуправления как самообразование.
Если ты тоже хочешь приобщиться к благотворительному фронту, то никогда не поздно. В материале мы уже рассказали, как стать волонтером в Украине.
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