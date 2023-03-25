Покори вызовы благотворительности: бесплатный курс для волонтеров

Война создала мощный волонтерский фундамент в Украине. Благотворители стали надежным тылом военных и настоящими спасателями гражданских, а их работа ежедневно приближает победу.

У многих за это время появилось желание открыть свою инициативу, однако в этой нише существует немало вызовов. Чтобы сформировать четкое видение о волонтерской деятельности в Украине, будет запущен бесплатный курс Волонтерство от А до Я.

Спикеры, среди которых члены команды фонда Сергея Притулы, поделятся собственным опытом, дадут практические советы и расскажут о законодательстве.

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Для кого конкретно подойдет этот курс, какой будет программа и что участники получат после завершения обучения, мы рассказали в материале.

О курсе Волонтерство от А до Я: программа и интересности

Бесплатный курс Волонтерство от А до Я организует фонд Восточная Европа в рамках программы Спільнодія в партнерстве с Украинским независимым центром политических исследований и ОО Вместе против коррупции на средства ЕС.

Курс будет состоять из восьми лекционных занятий:

Введение. Что такое волонтёрство? Законодательство в области волонтерства. Где искать волонтеров? Особенности подготовки волонтеров. Командообразование. Мотивация волонтеров. Вовлечение волонтера в проект. Подотчетность и прозрачность.

Но для участников курса подготовили и несколько дополнительных видеоматериалов, а именно:

Интервью с известными волонтерами — Сергеем Притулой, Артемом Даточным и Дмитрием Дорошко.

Спикеры поделятся собственным опытом, расскажут, трудно ли быть волонтером, что может оттолкнуть от волонтерства, и дадут новичкам советы.

Лекция-интервью Взаимодействие волонтерских организаций и государства с Анной Гвоздяр, директором благотворительного фонда Сергея Притулы.

Спикер расскажет об особенностях взаимодействия гражданского сектора с государственными учреждениями, поделится опытом покупки Байрактаров и спутника.

Для кого курс волонтерства и что он даст?

Курс Волонтерство от А до Я подойдет:

Для тех, кто хочет стать волонтером или недавно начал заниматься благотворительностью, однако еще не совсем разбирается в тонкостях волонтерского движения.

Для руководителей волонтерских организаций. Этой категории будет интересно узнать особенности привлечения волонтеров-новичков в проект и получить советы по эффективному командообразованию.

Для всех активных граждан, которые тем или иным образом ежедневно помогают преодолевать последствия войны в Украине.

Во время курса слушателям будут предложены промежуточные тесты, а по завершении — финальный тест. Люди, успешно сдавшие экзамен, получат сертификат о прохождении курса.

Он предоставляет 0,2 кредита Европейской кредитной трансферно-накопительной системы и засчитывается государственным служащим и должностным лицам местного самоуправления как самообразование.

Если ты тоже хочешь приобщиться к благотворительному фронту, то никогда не поздно. В материале мы уже рассказали, как стать волонтером в Украине.

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