Все о монетизации в TikTok: как заработать и вывести деньги

Социальная сеть TikTok набрала бешеную популярность как в Украине, так и далеко за ее пределами. Там можно тратить много времени на просмотр интересных видео и генерирование собственного контента.
Хотя TikTok считается развлекательной сетью, здесь можно зарабатывать немалые деньги и продвигать свой бизнес.
Шансы получить прибыль есть у каждого, ведь алгоритмы этой сети позволяют попасть в рекомендации любому пользователю, независимо от количества подписчиков и активности.
Сегодня мы расскажем о монетизации. Как получать деньги за просмотр видео в TikTok, какие способы заработать деньги существуют, кроме генерирования собственного контента, и как вывести эти деньги? На эти вопросы найдешь ответ в нашем материале.
В TikTok предусмотрено несколько путей для заработка. Блоггеры и активные пользователи сети могут сочетать эти способы, чтобы получить как можно больший доход.
Многие блогеры рекламируют продукцию или песни и получают за это прибыль непосредственно от бренда или автора.
Поскольку политика TikTok стремится защитить своих пользователей, то сотрудничество в этой социальной сети должно быть официальным. Чтобы оформить отношения между брендом и блоггером, на платформе создан Creator Marketplace.
Поскольку политика TikTok стремится защитить своих пользователей, то сотрудничество в этой социальной сети должно быть официальным. Чтобы оформить отношения между брендом и блоггером, на платформе создан Creator Marketplace.
Чтобы зарегистрироваться, перейди на аккаунт Creator в настройках профиля. Затем нажми на TikTok Creator Marketplace, чтобы управлять аккаунтом: устанавливать ставки для спонсорских видео и редактировать профиль.
Тогда бренды получат доступ к статистике и будут предлагать сотрудничество. Однако блоггер выбирать бренды для сотрудничества не может.
Заработок на интеграциях зависит от количества подписчиков:
Блоггеры, которых интересует заработок в TikTok за просмотр видео, и активно создающие собственный контент в социальной сети, могут присоединиться к Creator Fund. Таким образом, заработок будет поступать непосредственно от TikTok. Стать участником программы можно:
Пока украинские блоггеры не могут принять участие в этой программе, однако впоследствии TikTok собирается расширять территории, где будет доступен Creator Fund.
Пока украинские блоггеры не могут принять участие в этой программе, однако впоследствии TikTok собирается расширять территории, где будет доступен Creator Fund.
Если тебе интересно, в каких странах работает монетизация TikTok от Creator Fund, то на самом деле, их перечень пока недостаточно большой. В частности, это США, Великобритания, Германия, Италия, Франция и Испания.
А вот на чем действительно могут заработать украинцы в TikTok — прямые эфиры. Они доступны для любого пользователя сети, достигшего определенного количества подписчиков.
Здесь создателям контента могут платить зрители. Во время прямого эфира они имеют возможность донатить и дарить специальные подарки. Если тебе интересно, сколько стоят подарки в TikTok в гривнах — уже спешим тебе рассказать.
Подарки в аккаунте блогера трансформируются в бриллианты, которые можно перевести в денежный эквивалент или другие виртуальные подарки. Если эфир оказался очень популярен, бриллианты можно получить и от самого TikTok.
Бриллианты накапливаются на балансе LIVE Gifts, затем их можно вывести на свой платежный счет. За каждые 200 бриллиантов ты можешь получить примерно $1, что по состоянию на июнь 2024 года эквивалентно 40,5 гривен.
Бриллианты накапливаются на балансе LIVE Gifts, затем их можно вывести на свой платежный счет. За каждые 200 бриллиантов ты можешь получить примерно $1, что по состоянию на июнь 2024 года эквивалентно 40,5 гривен.
В мае 2023 года социальная сеть добавила новый способ монетизации с помощью программы Effect Creator Rewards. Чтобы получать средства авторы должны создавать визуальные эффекты, которые пользователи смогут использовать с помощью технологии дополненной реальности.
Программа распространяется на 52 странах. Украины в этом перечне пока нет.
На аккаунте аккаунта блогеров постепенно накапливаются настоящие деньги. Чтобы вывести их, ничего не нужно подключать. Надо просто добавить платежные данные и соблюдать правильный алгоритм вывода.
В Украине деньги можно вывести через международную платежную систему PayPal. Минимальная сумма вывода с TikTok —$10, меньшую вывести просто не получится.
В Украине деньги можно вывести через международную платежную систему PayPal. Минимальная сумма вывода с TikTok —$10, меньшую вывести просто не получится.
Обрати внимание, что на каждую учетную запись TikTok можно привязать максимум шесть методов вывода средств.
При этом невозможно добавить более пяти аккаунтов PayPal и более трех банковских счетов, поэтому при необходимости способы вывода средств придется совмещать.
Если ты принимаешь участие в нескольких функциях или программах монетизации, доходы будут рассортированы по разным разделам в пределах отдела Баланс. К примеру, отдельную прибыль можно вывести из программы Creator Fund или LIVE Gifts.
Поскольку Creator Fund в Украине недоступен, чаще всего блоггеры выводят деньги от полученных подарков. Чтобы вывести деньги из аккаунта, придерживайся такого алгоритма действий:
Если ты хочешь изменить способ вывода денег из подарков, в Балансе найди и нажми на LIVE Gifts, а затем на Withdraw. Здесь можно добавить и обновить способ оплаты.
Из соображений безопасности процесс вывода средств может занять до 15 календарных дней. Если деньги не пришли после этого срока, следует обратиться в поддержку.
Еще в прошлом году PayPal официально заработал в Украине. Читай, что это и как мировая платежная система повлияет на жизнь украинцев.
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