PayPal уже в Украине: что это и как повлияет на нашу жизнь

Теперь PayPal официально работает на территории Украины, поэтому украинские банковские карты уже может привязать к кошельку каждый житель страны.

— Мы рады заявить о запуске услуг личных переводов, а также позволяем перечислять средства из своего кошелька PayPal на кредитные или дебетовые карты. Мы верим, что это поможет людям в Украине получать средства от их друзей и семьи по всему миру, — опубликовал письмо компании министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Почему это хорошая новость для украинцев? Разбираем подробнее.

PayPal — международная электронная платежная система. Она позволяет делать трансграничные переводы любому человеку в мире при наличии банковской карты.

Простыми словами — компания предоставляет услуги по оплате и денежным переводам в интернете и через смартфон.

Компания была создана в 2000 году объединением Confinity (основатели Максимилиан Левчин и Питер Тиль) и X.com (основатель Илон Маск). В следующем году получила название на PayPal.

Ранее PayPal работала в Украине частично — на принятие выпущенных украинскими банками карт Visa и MasterCard для оплаты ими товаров и услуг в интернете.

Это значительно ограничивало использование платежной системы в Украине.

А с 17 марта 2022 PayPal сняла ограничения в Украине.

Теперь мы можем:

Пользователи, уже подключенные к PayPal в Украине, теперь могут пользоваться всеми возможностями.

А новые должны зарегистрировать аккаунт на официальном сайте и подвязать карту Visa или Mastercard.

Но это еще не все. PayPal временно отменила комиссии для украинцев, так что можно будет пользоваться новыми услугами бесплатно.

Льготные условия будут действовать до 30 июня и будут распространяться на дочернюю компанию Xoom (система международных денежных переводов).

Напомним, на прошлой неделе Михаил Федоров официально обратился в PayPal. Компания 5 марта прекратила деятельность в России из-за нападения на Украину.

Тогда министр цифровой трансформации поблагодарил компанию и призвал открыть все функции для украинцев.

Кстати, обсуждение и лоббирование активистами работы PayPal началось в Украине еще в 2015 году.

We are grateful to @Dan_Schulman for #StandingwithUkraine and for suspending business in russia. It makes a huge difference. @PayPal we welcome you in Ukraine! Your presence will provide more financial freedom to 40 million of Ukrainians in these difficult times.