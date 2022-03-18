PayPal уже в Украине: что это и как повлияет на нашу жизнь

Теперь PayPal официально работает на территории Украины, поэтому украинские банковские карты уже может привязать к кошельку каждый житель страны.

— Мы рады заявить о запуске услуг личных переводов, а также позволяем перечислять средства из своего кошелька PayPal на кредитные или дебетовые карты. Мы верим, что это поможет людям в Украине получать средства от их друзей и семьи по всему миру, — опубликовал письмо компании министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Теперь можно делать покупки в интернете, перечислять деньги и выводить их на украинские банковские карты, — пишет министр.

Почему это хорошая новость для украинцев? Разбираем подробнее.

Что такое PayPal

PayPal — международная электронная платежная система. Она позволяет делать трансграничные переводы любому человеку в мире при наличии банковской карты.

Простыми словами — компания предоставляет услуги по оплате и денежным переводам в интернете и через смартфон.

По сути платежная система выступает посредником между продавцом и покупателем и обеспечивает надежные оплаты платежными картами VISA, MasterCard, American Express и других платежных систем.

Компания была создана в 2000 году объединением Confinity (основатели Максимилиан Левчин и Питер Тиль) и X.com (основатель Илон Маск). В следующем году получила название на PayPal.

Что изменится для украинцев

Ранее PayPal работала в Украине частично — на принятие выпущенных украинскими банками карт Visa и MasterCard для оплаты ими товаров и услуг в интернете.

Это значительно ограничивало использование платежной системы в Украине.

Например, получить средства было возможно, но уже вывести их из электронного кошелька — нет.

А с 17 марта 2022 PayPal сняла ограничения в Украине.

Теперь мы можем:

делать покупки в интернете;

удобно осуществлять денежные переводы (по Украине и за границу);

выводить деньги на украинские банковские карты.

Пользователи, уже подключенные к PayPal в Украине, теперь могут пользоваться всеми возможностями.

А новые должны зарегистрировать аккаунт на официальном сайте и подвязать карту Visa или Mastercard.

Но это еще не все. PayPal временно отменила комиссии для украинцев, так что можно будет пользоваться новыми услугами бесплатно.

Льготные условия будут действовать до 30 июня и будут распространяться на дочернюю компанию Xoom (система международных денежных переводов).

Напомним, на прошлой неделе Михаил Федоров официально обратился в PayPal. Компания 5 марта прекратила деятельность в России из-за нападения на Украину.

Тогда министр цифровой трансформации поблагодарил компанию и призвал открыть все функции для украинцев.

Кстати, обсуждение и лоббирование активистами работы PayPal началось в Украине еще в 2015 году.