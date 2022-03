PayPal вже в Україні: що це та як вплине на життя українців

Відтепер PayPal офіційно працює на території України, тож українські банківські картки вже може прив’язати до гаманця кожен житель країни.

– Ми раді заявити про запуск послуг особистих переказів, а також дозволяємо перераховувати кошти зі свого гаманця PayPal на кредитні чи дебетові картки. Ми віримо, що це допоможе людям в Україні отримувати кошти від їхніх друзів та родини по всьому світу, – опублікував лист компанії міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Тож чому це хороша новина для українців? Розбираємо детальніше.

PayPal – міжнародна електронна платіжна система. Вона дає можливість робити транскордонні перекази будь-якій людині у світі, за наявності банківської карти.

Простими словами — компанія надає послуги з оплати та грошових переказів і інтернеті та через смартфон.

Компанія була створена у 2000 році об’єднанням Confinity (засновники Максиміліан Левчин та Пітер Тіль) та X.com (засновник Ілон Маск). Наступного року отримала назву на PayPal.

Раніше PayPal працювала в Україні частково — на прийняття випущених українськими банками карток Visa та MasterCard для оплати ними товарів та послуг в інтернеті.

Це значно обмежувало використання платіжної системи в Україні.

А з 17 березня 2022 року PayPal зняла обмеження в Україні.

Тож тепер ми можемо:

Користувачі, які вже користуються PayPal в Україні, наразі можуть користуватися усіма можливостями.

А нові мають зареєструвати акаунт на офіційному сайті та підв’язати картку Visa чи Mastercard.

Але це ще не все. PayPal тимчасово скасувала комісії для українців, тож можна буде користуватися новими послугами безкоштовно.

Пільгові умови діятимуть до 30 червня і розповсюджуватимуться на дочірню компанію Xoom (система міжнародних грошових переказів).

Нагадаємо, минулого тижня Михайло Федоров офіційно звернувся до PayPal. Компанія 5 березня припинила діяльність у Росії через напад на Україну.

Тоді міністр цифрової трансформації України закликав компанію відкрити всі функції для українців.

До речі, обговорення і лобіювання активістами роботи PayPal розпочалася в Україні ще у 2015 році.

We are grateful to @Dan_Schulman for #StandingwithUkraine and for suspending business in russia. It makes a huge difference. @PayPal we welcome you in Ukraine! Your presence will provide more financial freedom to 40 million of Ukrainians in these difficult times.