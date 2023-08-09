Лично или онлайн. Как получить выписку из реестра плательщиков единого налога — инструкция

Для подтверждения своей деятельности предпринимателям часто нужна выписка из реестра плательщиков единого налога. Однако получить ее можно офлайн и онлайн. Читай в нашем материале, как получить выписку и что нужно знать.

Как получить выписку из реестра плательщиков единого налога: инструкция пошагово

Получить выписку можно через главные управления Государственной налоговой службы Украины в областях и Киеве или межрегиональных управлениях ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.

Эта услуга бесплатна и предоставляется Государственной налоговой службой в течение двух дней.

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Такая выписка необходима для подтверждения факта пребывания физического лица предпринимателя на упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности и избранных им видов хозяйственной деятельности.

Чтобы заказать такую услугу, нужно подать заявление лично или отправить его заказным письмом через законного представителя. Заказать услугу можно и онлайн, в электронном кабинете налогоплательщика.

Пример запроса загружай по ссылке. Обращаться нужно в налоговый орган по налоговому адресу.

Получить выписку заявитель может лично или через законного представителя.

ФЛП, имеющие нотариальное удостоверенное поручение по представлению интересов налогоплательщика, тоже могут получить выписку.

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