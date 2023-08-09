Особисто або онлайн. Як отримати витяг з реєстру платників єдиного податку — інструкція

Для підтвердження своєї діяльності підприємцям часто потрібен витяг з реєстру платників єдиного податку. Однак отримати його можна офлайн і онлайн. Читай у нашому матеріалі, як отримати витяг та що слід знати.

Як отримати витяг з реєстру платників єдиного податку: інструкція покроково

Отримати витяг можна через головні управління Державної податкової служби України в областях та Києві чи міжрегіональних управліннях ДПС по роботі з великими платниками податків.

Ця послуга безкоштовна та надається Державною податковою службою впродовж двох днів.

Зараз також дивляться

Такий витяг потрібен для підтвердження факту перебування фізичної особи підприємця на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності та обраних ним видів господарської діяльності.

Щоб замовити таку послугу, потрібно подати заяву особисто або відправити її рекомендованим листом через законного представника. Замовити послугу можна і онлайн, в електронному кабінеті платника податків.

Приклад запиту завантажуй за посиланням. Звертатися потрібно до податкового органу за податковою адресою.

Отримати витяг заявник може особисто або через законного представника.

ФОП, що мають нотаріальне посвідчене доручення щодо представлення інтересів платника податків також можуть отримати витяг з реєстру.

Раніше ми розповідали, як оформити самозайнятість.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.