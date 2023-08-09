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Особисто або онлайн. Як отримати витяг з реєстру платників єдиного податку — інструкція

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 09 Серпня 2023, 20:00
Як отримати витяг з реєстру платників єдиного податку: інструкція покроково
Фото: Pexels

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