Семь шагов к твоей стальной выдержке: советы от Супермамы

Есть люди, которые ждут вдохновения, а есть те, кто встает и делает, даже когда вдохновения нет и близко. Умение держать себя в руках, не сбрасывать всё на плохое настроение, недостаток мотивации или отсутствие ресурсности — один из самых мощных навыков в современном мире.

Потому что жизнь не всегда идет по идеальному плану, а сила — в том, чтобы двигаться вперед, несмотря на обстоятельства.

Именно такой позиции придерживается Юлия Кичила — участница шоу Супермама и владелица сети детских садов. Она считает: контроль и дисциплина — это основа не только личного развития, но и успеха в бизнесе и воспитании детей.

Своим подходом Юлия поделилась с Вікна.tv.

Дисциплина и контроль — новые мотивации

— Сначала хочу объяснить, что для меня означают понятия контроль и дисциплина, — говорит Юлия Кичила.

Контроль — это способность четко осознавать свои эмоции и в соответствии с обстоятельствами выбирать правильное поведение. Проще говоря, это внутренняя сила, которая помогает мне избегать импульсивных решений и сохранять ясность ума в сложных ситуациях.

Дисциплина — это привычка регулярно выполнять какие-то важные действия, даже когда отсутствует мотивация. Советую вообще забыть слово мотивация — полезный эффект от нее ничтожен, по сравнению с силой дисциплины.

Именно дисциплина дает результаты, когда исчезает желание действовать. Если ты доведешь нужные действия до автоматизма, увидишь как это круто работает.

Приведу простой пример из собственной жизни. Мой день расписан по минутам, но у меня есть обязательное правило — прочитать несколько страниц книги перед сном. Так дисциплина помогает мне прочитать за год много интересных книг.

Четко определяй цели и приоритеты

Только ясное понимание того, чего ты на самом деле хочешь, поможет достичь успеха. Не бойся больших планов — даже если сейчас они кажутся нереальными. Записывай цели и разбивай их на конкретные шаги.

Вспомни пример Джеффа Безоса, который в 1995 году начинал с интернет-магазина книг в собственном гараже. А уже к концу 1996-го Amazon заработал $15 миллионов! Такие истории доказывают: все возможно, если держать фокус на главном и не распылять усилия.

— Я знаю свои приоритеты, — говорит Юлия, — поэтому всегда придерживаюсь временных рамок, которые отвожу на выполнение конкретного дела. Когда кто-то опаздывает на деловую встречу на 20 минут — эта встреча будет короче на 20 минут. Контролируй соблюдение рабочего графика. Уважай себя и свое время.

Начинай с малого

Не пытайся изменить все и сразу. Выбери одну привычку или сферу, над которой хочешь поработать. Фокусируйся на ней. Начать можно с подъема, ведь то, каким будет твое утро, сильно влияет на производительность всего дня.

Вместо того чтобы листать ленту соцсетей, лучше сделать короткую зарядку.

Именно такие мелкие моменты закаляют силу воли и дух. Пройти этот путь без дисциплины просто невозможно.

— Пять лет назад я полностью изменила свои утренние ритуалы, — делится Юлия, — вместо кофе начала пить зеленый японский сок аодзиру, который содержит много полезных элементов. Каждое утро делаю планку и вакуум, принимаю контрастный душ. Эти простые ритуалы заряжают меня энергией на весь день.

Создавай новые ритуалы

Дисциплину формируют маленькие ежедневные паттерны. Например, каждое утро можно выделять 5-10 минут на планирование дня, а вечером — на подведение итогов.

— У меня есть особая традиция — раз в неделю я устраиваю себе “день голода”, — говорит Юлия, — это помогает разгрузить организм и переключиться эмоционально. В такой день я не ставлю перед собой сложных задач, просто отдыхаю и заряжаюсь позитивом.

Научные исследования подтверждают: периодическое голодание по схеме 24 часа без еды раз в неделю может улучшить работу мозга и снизить риск сердечных заболеваний. Юлия также отказалась от употребления мяса и сахара.

Используй внешние напоминания

Планируй свой день с помощью приложений, будильников и заметок. Во-первых, это уменьшит уровень стресса, ведь тебе не придется несколько раз в сутки вспоминать, что еще нужно сделать. Во-вторых, это поможет не терять фокус, потому что ты всегда будешь знать, что и когда нужно выполнить.

— Я всегда записываю свои задачи в смартфон или в бумажный планер, а когда что-то выполняю — сразу вычеркиваю. Причем в первую очередь стараюсь браться за самое трудное дело. Когда утром выполняешь сложную задачу, мозг получает порцию дофамина — гормона вознаграждения. И тогда все последующие дела кажутся гораздо проще. А вот откладывание тяжелого только усиливает тревогу.

Учись принимать ошибки

— Мне очень нравится определение ошибки от Кэрол Двек, профессора психологии Стэнфордского университета. Она пишет: Ошибка — это просто информация, которая подсказывает тебе: “Попробуй иначе”.

Объясняет, что люди с гибким мышлением воспринимают свои ошибки как шанс научиться новому, а люди с фиксированным мышлением — как доказательство того, что они не способны на успех.

Я научилась признавать свои ошибки и делать правильные выводы. Контроль и дисциплина — это не про идеальность во всем. Так что запомни: ошибка — это не поражение. Это точка для анализа. Что-то пошло не так? Попробуй сделать это иначе!

Награждай себя за успехи

Даже маленький шаг вперед — это большая победа. Поэтому позволь себе отметить этот прогресс. Похвали себя или просто зафиксируй в сознании тот факт, что ты на верном пути.

Психологи называют это “позитивным подкреплением” и объясняют: если не награждать себя за хорошо сделанную работу, мозг не почувствует завершенности процесса. Это поможет тебе сформировать здоровую самооценку.

Доверяй себе

Пусть контроль станет твоим внутренним ориентиром, а дисциплина — инструментом для достижения целей. Доверяй себе и не бойся новых вызовов — именно они делают тебя увереннее и сильнее.

Прислушайся к себе. Мне в этом помогают медитация и дыхательные упражнения — они отлично прочищают мозг и подсказывают правильные решения для бизнеса.

Выстраивай свою систему ритуалов, которые помогут тебе двигаться к мечтам. Это может быть спорт или искусство.

— Мой выбор — бокс и теннис, которые помогают сбрасывать напряжение и перезагружаться. Также я каждый день стараюсь учиться чему-то новому, чтобы становиться более эффективной в своей деятельности. Верю: человек — главный архитектор своей судьбы. И это действительно так.

После работы часто мы уже не хотим ничего. Однако порой возникают мысли: как грустно и однообразно я трачу жизнь впустую. Если ты узнаешь в этих строках себя, читай дальше материал: как разнообразить серые будни и сделать их яркими.

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