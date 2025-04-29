Сім кроків до твоєї сталевої витримки: поради від Супермами

Є люди, які чекають натхнення, а є ті, хто встає й робить, навіть коли натхнення й близько немає. Уміння тримати себе в руках, не скидати все на поганий настрій, нестачу мотивації чи відсутність ресурсності — одна з найпотужніших навичок у сучасному світі.

Бо життя не завжди йде за ідеальним планом, а сила — у тому, щоб рухатися вперед попри обставини.

Саме такої позиції дотримується Юлія Кичила — учасниця шоу Супермама і власниця мережі дитячих садочків. Вона вважає: контроль і дисципліна — це основа не лише особистого розвитку, а й успіху у бізнесі та вихованні дітей.

Своїм підходом Юлія поділилася з Вікна.tv.

Дисципліна і контроль — нові мотивації

— Спершу хочу пояснити, що для мене означають поняття контроль та дисципліна, — каже Юлія Кичила.

Контроль — це здатність чітко усвідомлювати свої емоції й відповідно до обставин обирати правильну поведінку. Простіше кажучи, це внутрішня сила, яка допомагає мені уникати імпульсивних рішень та зберігати ясність розуму в складних ситуаціях.

Дисципліна — це звичка регулярно виконувати якісь важливі дії, навіть коли відсутня мотивація. Раджу взагалі забути слово мотивація — корисний ефект від неї ніщо порівняно з силою дисципліни.

Саме дисципліна дає результати, коли зникає бажання діяти. Якщо ти доведеш потрібні дії до автоматизму, побачиш, як це круто працює.

Наведу простий приклад з власного життя. Мій день розписаний по хвилинах, але у мене є обов’язкове правило — прочитати кілька сторінок книги перед сном. Так дисципліна допомагає мені прочитати за рік багато цікавих книг.

Чітко визначай цілі й пріоритети

Тільки ясне розуміння того, чого ти насправді хочеш, допоможе досягти успіху. Не бійся великих планів — навіть якщо зараз вони здаються нереальними. Записуй цілі й розбивай їх на конкретні кроки.

Згадай приклад Джеффа Безоса, який у 1995 році починав з інтернет-магазину книжок у власному гаражі. А вже до кінця 1996-го Amazon заробив $15 мільйонів! Такі історії доводять: усе можливо, якщо тримати фокус на головному і не розпорошувати зусилля.

— Я знаю свої пріоритети, — каже Юлія, — тому завжди дотримуюся часових меж, які відводжу на виконання конкретної справи. Коли хтось запізнюється на ділову зустріч на 20 хвилин — ця зустріч буде коротшою на 20 хвилин. Контролюй дотримання робочого графіку. Поважай себе та свій час.

Починай із малого

Не намагайся змінити все й одразу. Обери одну звичку чи сферу, над якою хочеш попрацювати. Сфокусуйся на ній. Почати можна з підйому, адже те, яким буде твій ранок, сильно впливає на продуктивність усього дня.

Замість того, щоб гортати стрічку соцмереж, краще зробити коротку зарядку.

Саме такі дрібні моменти гартують силу волі та дух. Пройти цей шлях без дисципліни просто неможливо.

— П’ять років тому я повністю змінила свої ранкові ритуали, — ділиться Юлія. — Замість кави почала пити зелений японський сік аодзіру, який містить багато корисних елементів. Щоранку роблю планку та вакуум, приймаю контрастний душ. Ці прості ритуали заряджають мене енергією на весь день.

Створюй нові ритуали

Дисципліну формують маленькі щоденні патерни. Наприклад, щоранку можна виділяти 5-10 хвилин на планування дня, а ввечері — на підбиття підсумків.

— У мене є особлива традиція — раз на тиждень я влаштовую собі “день голоду”, — каже Юлія. — Це допомагає розвантажити організм і перемкнутися емоційно. У такий день я не ставлю перед собою складних задач, просто відпочиваю й заряджаюся позитивом.

Наукові дослідження підтверджують: періодичне голодування за схемою 24 години без їжі раз на тиждень може покращити роботу мозку та знизити ризик серцевих захворювань. Юлія також відмовилась від вживання м’яса й цукру.

Використовуй зовнішні нагадування

Плануй свій день за допомогою додатків, будильників і нотаток. По-перше, це зменшить рівень стресу, адже тобі не доведеться кілька разів на добу згадувати, що ще потрібно зробити. По-друге, це допоможе не втрачати фокус, бо ти завжди знатимеш, що і коли потрібно виконати.

— Я завжди записую свої завдання у смартфон або в паперовий планер, а коли щось виконую — одразу викреслюю. Причому насамперед намагаюсь братися за найважчу справу. Коли зранку виконуєш складне завдання, мозок отримує порцію дофаміну — гормону винагороди. І тоді всі наступні справи здаються набагато простішими. А от відкладання важкого лише підсилює тривогу.

Вчися приймати помилки

— Мені дуже подобається визначення помилки від Керол Двек, професорки психології Стенфордського університету. Вона пише: Помилка — це просто інформація, яка підказує тобі: “Спробуй інакше”.

Пояснює, що люди з гнучким мисленням сприймають свої помилки як шанс навчитись нового, а люди з фіксованим мисленням — як доказ того, що вони не здатні на успіх.

Я навчилася визнавати свої помилки й робити правильні висновки. Контроль і дисципліна — це не про ідеальність у всьому. Тож запам’ятай: помилка — це не поразка. Це точка для аналізу. Щось пішло не так? Спробуй зробити це інакше!

Нагороджуй себе за успіхи

Навіть маленький крок уперед — це велика перемога. Тож дозволь собі відзначити цей прогрес. Похвали себе або просто зафіксуй у свідомості той факт, що ти на вірному шляху.

Психологи називають це “позитивним підкріпленням” і пояснюють: якщо не нагороджувати себе за добре зроблену роботу, мозок не відчує завершеності процесу. Це допоможе тобі сформувати здорову самооцінку.

Довіряй собі

Нехай контроль стане твоїм внутрішнім орієнтиром, а дисципліна — інструментом для досягнення цілей. Довіряй собі й не бійся нових викликів — саме вони роблять тебе впевненішим і сильнішим.

Прислухайся до себе. Мені в цьому допомагають медитація та дихальні вправи — вони чудово прочищають мозок і підказують правильні рішення для бізнесу.

Вибудовуй свою систему ритуалів, які допоможуть тобі рухатися до мрій. Це може бути спорт або мистецтво.

— Мій вибір — бокс і теніс, які допомагають скидати напругу й перезавантажуватись. Також я щодня намагаюся вчитися чомусь новому, щоб ставати більш ефективною у своїй діяльності. Вірю: людина — головний архітектор своєї долі. І це справді так.

Після роботи часто ми вже не хочемо нічого. Проте часом виникають думки: як сумно та одноманітно я марную життя. Якщо ти впізнаєш у цих рядках себе, читай далі матеріал: як урізноманітнити сірі будні та зробити їх яскравими.

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