Отдых нужен всем! Как военному(-ой) оформить отпуск во время войны

Украинские военнослужащие получили право взять отпуск сроком на десять календарных дней. Он оплачивается и не требует объяснения причин. Читай в нашем материале, как военным получить отпуск десять дней во время военного положения.

Отпуск для военнослужащих во время войны

Верховная Рада Украины приняла изменения в закон О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей. Обновленный закон начал действовать с 23 декабря 2022 года.

Согласно изменениям, отпуск для военнослужащих во время военного положения не требует объяснения, как это было ранее “по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам”.

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Закон предусматривает, что во время военного положения военные могут взять отпуск с сохранением зарплаты продолжительностью не более десяти календарных дней без учета времени на проезд в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

Важно: часть ежегодного отпуска (десять дней) может быть предоставлена один раз за календарный год при одновременном отсутствии не более 30% общего количества военных подразделения.

Как военным получить отпуск десять дней: порядок предоставления отпуска

Чтобы оформить отпуск, нужно проверить, есть ли для него основания — количество отсутствующих в подразделении и брался ли отпуск в течение календарного года.

Порядок оформления отпуска такой:

Подай рапорт своему командиру не позднее 15 календарных дней до желаемой даты начала отпуска. Командир должен передать твой рапорт в штаб воинской части для рассмотрения командиром части. Командир воинской части принимает решение о предоставлении отпуска. Если отпуск не согласуют, тебе пришлют разъяснение.

Ранее мы рассказывали, как и на сколько можно взять отпуск во время войны.

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