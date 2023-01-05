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Відпочинок необхідний усім! Як військовому(-ій) оформити відпустку під час війни

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 05 Січня 2023, 07:00
Як військовим отримати відпустку 10 днів: порядок надання відпустки
Фото: Facebook

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