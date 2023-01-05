Відпочинок необхідний усім! Як військовому(-ій) оформити відпустку під час війни

Українські військовослужбовці отримали право взяти відпустку терміном десять календарних днів. Вона оплачувана та не вимагає пояснення причини. Читай у нашому матеріалі, як військовим отримати відпустку десять днів під час воєнного стану.

Відпустка для військовослужбовців під час війни

Верховна Рада України ухвалила зміни до закону Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Оновлений закон почав діяти від 23 грудня 2022 року.

Відповідно до змін, відпустка для військовослужбовців під час воєнного стану не потребує пояснення, як це було раніше “за сімейними обставинами та з інших поважних причин”.

Зараз також дивляться

Закон передбачає, що під час воєнного стану військові можуть узяти відпустку зі збереженням зарплати тривалістю не більше ніж десять календарних днів без урахування часу на проїзд в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Важливо: частина щорічної відпустки (десять днів) може бути надана один раз за календарний рік за умови одночасної відсутності не більше ніж 30% загальної кількості військових підрозділу.

Як військовим отримати відпустку десять днів: порядок надання відпустки

Щоб оформити відпустку, тобі потрібно перевірити, чи є для неї підстави — кількість відсутніх у підрозділі та чи отримувалась відпустка протягом календарного року.

Порядок оформлення відпустки такий:

Подай рапорт своєму командиру не пізніше 15 календарних днів до бажаної дати початку відпустки. Командир має передати твій рапорт до штабу військової частини для розгляду командиром частини. Командир військової частини ухвалює рішення щодо надання відпустки. Якщо відпустку не погодять, тобі надішлють обґрунтування.

Раніше ми розповідали, як і на скільки можна взяти відпустку під час війни.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!