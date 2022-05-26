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Немає сил працювати! Чи можеш ти отримати відпустку під час воєнного стану

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 26 Травня 2022, 19:00
Відпустка під час воєнного стану — як отримати, на скільки можна взяти
Фото: Unsplash

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