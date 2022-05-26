Немає сил працювати! Чи можеш ти отримати відпустку під час воєнного стану

Попереду літо, й багато українців почали думати не тільки про те, чи доречно відпочивати зараз, але й про те, чи можна отримати відпустку під час воєнного стану.
Через змінення умов праці не всім відомо, чи можна скористатися правом відпустки у 2022 році. Ми розкажемо, що можна зробити.
Отримати відпустку під час воєнного стану в Україні можна, але не більше ніж 24 календарних дні на рік. Про це свідчить Закон Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану.
Якщо ти маєш у розпорядженні відпустку тривалістю понад 24 дні, ти зможеш використати її після закінчення воєнного стану.
Проте ти маєш право претендувати на інші відпустки: за власний рахунок, додаткові соціальні, при народженні дитини, навчальні, творчі тощо.
Роботодавець може відмовити тобі у відпустці у випадку, якщо ти працівник критичної інфраструктури. Винятками є декретна відпустка, пологи, догляд за дитиною. В усіх інших випадках — ні.
Раніше ми розповідали про кризу на українському ринку праці.