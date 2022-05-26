Немає сил працювати! Чи можеш ти отримати відпустку під час воєнного стану

Попереду літо, й багато українців почали думати не тільки про те, чи доречно відпочивати зараз, але й про те, чи можна отримати відпустку під час воєнного стану.

Через змінення умов праці не всім відомо, чи можна скористатися правом відпустки у 2022 році. Ми розкажемо, що можна зробити.

Як отримати відпустку в умовах війни

Отримати відпустку під час воєнного стану в Україні можна, але не більше ніж 24 календарних дні на рік. Про це свідчить Закон Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Якщо ти маєш у розпорядженні відпустку тривалістю понад 24 дні, ти зможеш використати її після закінчення воєнного стану.

Проте ти маєш право претендувати на інші відпустки: за власний рахунок, додаткові соціальні, при народженні дитини, навчальні, творчі тощо.

Чи можуть відмовити у відпустці під час війни

Роботодавець може відмовити тобі у відпустці у випадку, якщо ти працівник критичної інфраструктури. Винятками є декретна відпустка, пологи, догляд за дитиною. В усіх інших випадках — ні.

Раніше ми розповідали про кризу на українському ринку праці.