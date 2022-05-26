Нет сил работать! Можешь ли ты получить отпуск во время военного положения

Впереди лето, и многие украинцы начали думать не только о том, уместно ли отдыхать сейчас, но и о том, можно ли получить отпуск во время военного положения.
Из-за изменений условий труда не всем известно, можно ли воспользоваться правом отпуска в 2022 году. Мы расскажем, что можно сделать.
Получить отпуск во время военного положения в Украине можно, но не больше 24 календарных дней в году. Об этом свидетельствует Закон Об организации трудовых отношений в условиях военного положения.
Если у тебя есть отпуск продолжительностью более 24 дней, ты сможешь использовать его после окончания военного положения.
Однако ты имеешь право претендовать на другие отпуска: за свой счет, дополнительные социальные, при рождении ребенка, учебные, творческие и т. д.
Работодатель может отказать тебе в отпуске в случае, если ты работник критической инфраструктуры. Исключением является декретный отпуск, роды, уход за ребенком. Во всех остальных случаях — нет.
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