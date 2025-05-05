Не трястись перед публикой: Татьяна Высоцкая написала книгу о том, как не бояться камеры

Как не стушеваться в прямом эфире? Как преодолеть синдром самозванца, не потерять веру в себя, говорить уверенно и не выгореть в работе?

На эти, и многие другие вопросы, дает ответы ведущая СТБ Татьяна Высоцкая. Презентовала свою первую книгу Ти в ефірі!, которая уже доступна для предзаказа.

О чем книга Ти в ефірі!

Татьяна Высоцкая — ведущая Вікна-новини, ДНК. Свої и марафона Єдині новини. То есть человек, который хорошо знает, что такое прямой эфир, ответственность за слово и дрожь в коленках, когда что-то в студии идет не по плану.

Именно поэтому она решила написать живое, честное пособие с реальными историями и советами.

Я начала сразу работать по двум разделам. Первая — это психология оратора, а вторая — техника оратора. И, конечно, много мотивирующего, много личных историй, — говорит Татьяна.

В книге немало примеров не только побед, но и фейлов — потому что именно с них чаще всего начинается настоящий опыт.

— Мне было немножко страшно, потому что ты слишком раскрываешься, рассказываешь о своих падениях. Но именно для этого она и написана — чтобы быть честной и поделиться своим опытом, — добавляет ведущая.

Что под обложкой

Новая книга Татьяны Высоцкой о многом:

о том, как не дрожать в эфире и на сцене;

как выключать синдром “я здесь случайно”;

как писать тексты, которые действительно задевают;

и как говорить, чтобы тебя слушали и слышали, а не переключали канал.

А еще — о провалах, работе над собой и о том, как кофе с коллегами может превратиться в обсуждение новой книги. Потому что, как предостерегает сама автор, после прочтения действительно будет о чем посплетничать за чашечкой кофе.

— Есть несколько книг по риторике, но они не так раскрывают реальный опыт, который может быть полезным. И я решила поделиться тем, что работает на самом деле, — говорит Татьяна Высоцкая.

И еще немного важного

Отдельный блок в книге — о синдроме самозванца. Его знает каждый, кто хотя бы раз оказался “на сцене” и подумал: “А имею ли я право здесь быть?”

— Мой главный совет — этот синдром контролируется, когда ты его осознаешь. Каждый из нас может почувствовать, что не достоин места в эфире, но это абсолютно нормально. Главное — не дать этому страху захватить тебя, — отмечает Высоцкая.

А еще — об эмпатии и доверии. Потому что медиа — это не только об информации, но и об ощущениях.

— Эмпатию надо использовать дозировано, чтобы не выгореть. А доверие не купишь просто так. И я рассказываю, как можно его приобрести, — подчеркивает она.

Как заказать книгу Ти в ефірі!

Ти в ефірі! — не только о телевидении. Это об умении быть уверенным в своем мнении, слышать себя и не бояться говорить. Книга написана из реального опыта телеведущей, и пригодится не только журналистам, но и всем, кто хочет свободно выступать, объяснять, убеждать и просто не теряться перед аудиторией.

Предзаказ уже доступен по ссылке.

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