Не трястись перед публикой: Татьяна Высоцкая написала книгу о том, как не бояться камеры

Как не стушеваться в прямом эфире? Как преодолеть синдром самозванца, не потерять веру в себя, говорить уверенно и не выгореть в работе? На эти, и многие другие вопросы, дает ответы ведущая СТБ Татьяна Высоцкая. Презентовала свою первую книгу Ти в ефірі!, которая уже доступна для предзаказа. О чем книга Ти в ефірі! Татьяна Высоцкая — ведущая Вікна-новини, ДНК. Свої и марафона Єдині новини. То есть человек, который хорошо знает, что такое прямой эфир, ответственность за слово и дрожь в коленках, когда что-то в студии идет не по плану. Именно поэтому она решила написать живое, честное пособие с реальными историями и советами. Я начала сразу работать по двум разделам. Первая — это психология оратора, а вторая — техника оратора. И, конечно, много мотивирующего, много личных историй, — говорит Татьяна. В книге немало примеров не только побед, но и фейлов — потому что именно с них чаще всего начинается настоящий опыт. — Мне было немножко страшно, потому что ты слишком раскрываешься, рассказываешь о своих падениях. Но именно для этого она и написана — чтобы быть честной и поделиться своим опытом, — добавляет ведущая.Что под обложкой Новая книга Татьяны Высоцкой о многом: о том, как не дрожать в эфире и на сцене; как выключать синдром “я здесь случайно”; как писать тексты, которые действительно задевают; и как говорить, чтобы тебя слушали и слышали, а не переключали канал. А еще — о провалах, работе над собой и о том, как кофе с коллегами может превратиться в обсуждение новой книги. Потому что, как предостерегает сама автор, после прочтения действительно будет о чем посплетничать за чашечкой кофе. — Есть несколько книг по риторике, но они не так раскрывают реальный опыт, который может быть полезным. И я решила поделиться тем, что работает на самом деле, — говорит Татьяна Высоцкая. Читать по теме 19 лет в эфире: ведущая Вікна-Новини Татьяна Высоцкая рассказала о своем профессиональном пути Какие эфиры приходилось проводить за это время? Узнавай в материале. И еще немного важного Отдельный блок в книге — о синдроме самозванца. Его знает каждый, кто хотя бы раз оказался “на сцене” и подумал: “А имею ли я право здесь быть?” — Мой главный совет — этот синдром контролируется, когда ты его осознаешь. Каждый из нас может почувствовать, что не достоин места в эфире, но это абсолютно нормально. Главное — не дать этому страху захватить тебя, — отмечает Высоцкая. А еще — об эмпатии и доверии. Потому что медиа — это не только об информации, но и об ощущениях. — Эмпатию надо использовать дозировано, чтобы не выгореть. А доверие не купишь просто так. И я рассказываю, как можно его приобрести, — подчеркивает она. Как заказать книгу Ти в ефірі! Ти в ефірі! — не только о телевидении. Это об умении быть уверенным в своем мнении, слышать себя и не бояться говорить. Книга написана из реального опыта телеведущей, и пригодится не только журналистам, но и всем, кто хочет свободно выступать, объяснять, убеждать и просто не теряться перед аудиторией. Предзаказ уже доступен по ссылке. Для некоторых людей чтение становится способом не только бегства от реальности, но и важным инструментом для преодоления эмоциональных и психологических трудностей. Читай дальше о том, что такое Книготерапия во время войны и как она помогает преодолеть стресс и тревогу. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Книги, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter