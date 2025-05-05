Не тремтіти перед публікою: Тетяна Висоцька написала книжку про те, як не боятися камери

Як не знітитися в прямому ефірі? Як подолати синдром самозванця, не втратити віру в себе, говорити впевнено і не вигоріти у роботі?

На ці, та багато інших запитань, дає відповіді ведуча СТБ Тетяна Висоцька. Презентувала свою першу книгу Ти в ефірі!, яка вже доступна для передзамовлення.

Про що книга Ти в ефірі!

Тетяна Висоцька — ведуча Вікна-новини, ДНК. Свої й марафону Єдині новини. Тобто людина, яка добре знає, що таке прямий ефір, відповідальність за слово і тремтіння в колінах, коли щось в студії йде не за планом.

Саме тому вона вирішила написати живий, чесний посібник з реальними історіями та порадами.

Я почала одразу працювати по двох розділах. Перша — це психологія оратора, а друга — техніка оратора. І, звісно, багато мотиваційного, багато особистих історій, — каже Тетяна.

У книжці чимало прикладів не лише перемог, а й фейлів — бо саме з них найчастіше починається справжній досвід.

— Мені було трошки лячно, тому що ти надто розкриваєшся, розповідаєш про свої падіння. Але саме для цього вона і написана — щоб бути чесною і поділитися своїм досвідом, — додає ведуча.

Що під палітуркою

Нова книга Тетяни Висоцької:

про те, як не тремтіти в ефірі та на сцені;

як вимикати синдром “я тут випадково”;

як писати тексти, які справді зачіпають;

і як говорити, щоб тебе слухали та чули, а не перемикали канал.

А ще — про провали, роботу над собою і про те, як кава з колегами може перетворитися на обговорення нової книжки. Бо, як застерігає сама авторка, після прочитання справді буде про що попліткувати за філіжанкою.

— Є кілька книг з риторики, але вони не так розкривають реальний досвід, який може бути корисним. І я вирішила поділитися тим, що працює насправді, — каже Тетяна Висоцька.

І ще трохи важливого

Окремий блок у книзі — про синдром самозванця. Його знає кожен, хто бодай раз опинився “на сцені” і подумав: “А чи маю я право тут бути?”

— Моя головна порада — цей синдром контролюється, коли ти його усвідомлюєш. Кожен із нас може відчути, що не достойний місця в ефірі, але це абсолютно нормально. Головне — не дати цьому страху захопити тебе, — зазначає Висоцька.

А ще — про емпатію та довіру. Бо медіа — це не лише про інформацію, а й про відчуття.

— Емпатію треба використовувати дозовано, щоб не вигоріти. А довіру не купиш просто так. І я розповідаю, як можна її набути, — підкреслює вона.

Як замовити книгу Ти в ефірі!

Ти в ефірі! — не лише про телебачення. Це про вміння бути впевненим у своїй думці, чути себе і не боятися говорити. Книга написана з реального досвіду телеведучої, і стане в пригоді не лише журналістам, а й усім, хто хоче вільно виступати, пояснювати, переконувати й просто не губитися перед аудиторією.

Передзамовлення вже доступне за посиланням.

Для деяких людей читання стає способом не лише втечі від реальності, а й важливим інструментом для подолання емоційних і психологічних труднощів. Читай далі про те, що таке Книготерапія у часи війни та як вона допомагає подолати стрес і тривогу.

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