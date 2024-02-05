Какая максимальная пенсия в Украине и кем для этого нужно работать

Пенсионное обеспечение — ветвь, в которую государство ежегодно закладывает бюджет на выплаты для пенсионеров.
Сегодня мы расскажем, какая самая большая пенсия в Украине и кто ее получает.
В Украине самыми высокими пенсиями считаются выплаты от десяти тысяч гривен. По состоянию на 2024 год максимальный размер пенсии составляет 23 610 гривен.
В то же время, на текущий год предусмотрена индексация пенсий. Точный размер выплат рассчитают, согласно показателям экономики на середину февраля, объяснила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире национального телемарафона.
Предварительно, ожидается рост пенсий в 2024 году примерно на 13%.
Однако для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь 31 год страхового стажа. Если стажа не хватает, его можно купить.
Украинцы со стажем работы не менее 21 года могут выйти на пенсию в возрасте 63 лет. Если стажа недостаточно, пенсию можно получить с 65 лет, если страховой стаж составляет не менее 15 лет.
Максимальные размеры пенсии выплачиваются, как правило, судьям, прокурорам, народным депутатам Украины.
Максимальные размеры пенсии выплачиваются, как правило, судьям, прокурорам, народным депутатам Украины.
Если у тебя менее 15 лет стажа, можешь рассчитывать на выплату государственного пособия вместо пенсии.
При индексации пенсий, о которой мы рассказывали ранее, пенсионерам с наибольшей пенсией выплаты не будут поднимать.
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