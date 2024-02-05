Какая максимальная пенсия в Украине и кем для этого нужно работать

Пенсионное обеспечение — ветвь, в которую государство ежегодно закладывает бюджет на выплаты для пенсионеров.

Сегодня мы расскажем, какая самая большая пенсия в Украине и кто ее получает.

Какой максимальный размер пенсии в Украине

В Украине самыми высокими пенсиями считаются выплаты от десяти тысяч гривен. По состоянию на 2024 год максимальный размер пенсии составляет 23 610 гривен.

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В то же время, на текущий год предусмотрена индексация пенсий. Точный размер выплат рассчитают, согласно показателям экономики на середину февраля, объяснила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире национального телемарафона.

Предварительно, ожидается рост пенсий в 2024 году примерно на 13%.

Однако для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь 31 год страхового стажа. Если стажа не хватает, его можно купить.

Украинцы со стажем работы не менее 21 года могут выйти на пенсию в возрасте 63 лет. Если стажа недостаточно, пенсию можно получить с 65 лет, если страховой стаж составляет не менее 15 лет.

Максимальные размеры пенсии выплачиваются, как правило, судьям, прокурорам, народным депутатам Украины.

Если у тебя менее 15 лет стажа, можешь рассчитывать на выплату государственного пособия вместо пенсии.

При индексации пенсий, о которой мы рассказывали ранее, пенсионерам с наибольшей пенсией выплаты не будут поднимать.

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