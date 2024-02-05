Яка максимальна пенсія в Україні та ким для цього треба працювати

Пенсійне забезпечення — гілка, в яку держава щороку закладає бюджет на виплати для пенсіонерів.

Сьогодні ми розповімо, яка найбільша пенсія в Україні та хто її отримує.

Який максимальний розмір пенсії в Україні

В Україні найвищими пенсіями вважаються виплати від десяти тисяч гривень. Станом на 2024 рік максимальний розмір пенсії становить 23 610 гривень.

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Водночас на поточний рік передбачена індексація пенсії. Точний розмір максимальних виплат розрахують, відповідно до показників економіки на середину лютого, каже перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак в ефірі національного телемарафону.

Попередньо, очікується зростання пенсій у 2024 році приблизно на 13%.

При цьому, для того, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати 31 рік страхового стажу. Якщо стажу не вистачає, його можна докупити.

Українці зі стажем роботи принаймні 21 рік можуть вийти на пенсію у віці 63 років. Якщо стажу недостатньо, пенсію можна отримати з 65 років, якщо страховий стаж складає не менше 15 років.

Максимальні розміри пенсії виплачують, як правило, суддям, прокурорам, народним депутатам України.

Якщо у тебе менш як 15 років стажу, можеш розраховувати на виплату державної допомоги замість пенсії.

Під час індексації пенсій, про яку ми розповідали раніше, пенсіонерам з найбільшою пенсією виплати не підійматимуть.

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