Госзаказ расширили. В Минобразования назвали приоритетные профессии для страны

Полномасштабное вторжение изменило нашу жизнь, существенно коснувшись всех аспектов. Более того: война изменила подход и требования к обучению украинских студентов и школьников.
Теперь страна нуждается в специалистах с профтехобразованием, которые смогут в прямом и переносном смысле отстроить Украину. В настоящее время государство увеличило количество бюджетных мест для таких профессий.
Какие профессии стали приоритетными для страны, рассказываем дальше.
По сообщению Министерства образования и науки Украины, госзаказ на подготовку ряда специалистов в 2023 году увеличили сразу на три с половиной тысячи мест.
Известно, что страна нуждается в большем количестве медиков, психологов, реабилитологов, социальных работников и рабочих.
— Государственным заказом на подготовку специалистов мы не только реагируем на нынешние потребности страны, ведь у нас сейчас большой запрос на медиков, психологов, реабилитологов, и мы увеличиваем количество бюджетных мест для подготовки таких специалистов уже в этом году, — говорит первый вице-премьер-министр Украины министр экономики Юлия Свириденко.
Мы учитываем и наши потребности в будущем — масштабное восстановление и модернизация потребует привлечения большого количества работников рабочих специальностей, инженерно-технических специалистов, IT-специалистов.
Мы учитываем и наши потребности в будущем — масштабное восстановление и модернизация потребует привлечения большого количества работников рабочих специальностей, инженерно-технических специалистов, IT-специалистов.
Она объяснила, что уже в текущем году количество специалистов, которых будут готовить по этим специальностям, существенно возрастет.
Pexels
Государственный заказ в 2023 году увеличивается на:
Сейчас Украина больше нуждается в специалистах таких профессий:
Уже увеличили объемы государственного заказа на специальности:
Сейчас государство всячески поддерживает тех, кто из-за войны потерял работу. Если ты тоже в поисках возможности заработать средства или не знаешь о государственной помощи, тогда читай наш другой материал.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.