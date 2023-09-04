Госзаказ расширили. В Минобразования назвали приоритетные профессии для страны

Полномасштабное вторжение изменило нашу жизнь, существенно коснувшись всех аспектов. Более того: война изменила подход и требования к обучению украинских студентов и школьников.

Теперь страна нуждается в специалистах с профтехобразованием, которые смогут в прямом и переносном смысле отстроить Украину. В настоящее время государство увеличило количество бюджетных мест для таких профессий.

Какие профессии стали приоритетными для страны, рассказываем дальше.

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Какие профессии нужны в Украине в 2023 году

По сообщению Министерства образования и науки Украины, госзаказ на подготовку ряда специалистов в 2023 году увеличили сразу на три с половиной тысячи мест.

Известно, что страна нуждается в большем количестве медиков, психологов, реабилитологов, социальных работников и рабочих.

— Государственным заказом на подготовку специалистов мы не только реагируем на нынешние потребности страны, ведь у нас сейчас большой запрос на медиков, психологов, реабилитологов, и мы увеличиваем количество бюджетных мест для подготовки таких специалистов уже в этом году, — говорит первый вице-премьер-министр Украины министр экономики Юлия Свириденко.

Мы учитываем и наши потребности в будущем — масштабное восстановление и модернизация потребует привлечения большого количества работников рабочих специальностей, инженерно-технических специалистов, IT-специалистов.

Она объяснила, что уже в текущем году количество специалистов, которых будут готовить по этим специальностям, существенно возрастет.

Государственный заказ в 2023 году увеличивается на:

подготовка рабочих кадров — 1821 человек;

социальные работники — 200 человек;

психологи и медицинские психологи — 140 человек;

терапевты и реабилитологи — 1305 человек.

Необходимые профессии 2023 года

Сейчас Украина больше нуждается в специалистах таких профессий:

инженерно-технические;

педагогические;

естественные.

Уже увеличили объемы государственного заказа на специальности:

автоматизация;

компьютерно-интегрированные технологии и робототехника;

информационно-измерительные технологии;

социальная работа;

вооружение и военная техника;

международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии;

психология;

безопасность государственной границы.

Сейчас государство всячески поддерживает тех, кто из-за войны потерял работу. Если ты тоже в поисках возможности заработать средства или не знаешь о государственной помощи, тогда читай наш другой материал.

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