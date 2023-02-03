Одна из проблем войны: как страна поддерживает безработных и как им искать работу

Из-за войны в Украине вырос уровень безработицы. Многие потеряли свои рабочие места, некоторые уехали за границу. Впрочем, те, кто остался в Украине, должны работать, чтобы заработать себе на жизнь, а также поддерживать экономику страны.

Аналитик Вокс Украина, руководитель проекта Индекс Реформ Ксения Алеканкина во время телемарафона рассказала, как Украина продолжает бороться с безработицей и какие имеет успехи.

Рынок труда сегодня

Согласно данным за декабрь, 70% предприятий работают и смогли возобновить свою стандартную деятельность. 20% значительно сократили деятельность и 10% полностью закрылись, рассказывает Ксения.

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— Украина восстановилась. Это даже гораздо больше, чем мы ожидали. Это положительная тенденция, которую мы зафиксировали в конце прошлого года, — говорит аналитик.

О поддержке безработных

По словам Ксении, внутренне перемещенные лица могут претендовать на помощь. Также государство пытается поддерживать их через центры занятости. Она рассказала о программе, по которой работодателю уплачивают часть налогов за человека, трудоустроенного из Центра занятости. Так пытаются поощрить брать людей на работу.

— Есть процесс, когда перемещаются предприятия. Это также возможность для людей, которые выехали из зоны боевых действий, найти работу. Когда предприятие переезжает на Запад, например, там появляются новые рабочие места. Поэтому определенную часть ВПЛ можно привлечь к работе, — объясняет Ксения.

По статистике, в Украине 2,8 млн безработных. Некоторые эксперты полагают, что их количество будет расти. По словам аналитика, безработными считаются те, кто ищет работу.

Если человек не ищет работу, потому что думает, что его не возьмут, ведь он предпенсионного возраста, он не считается безработным официально.

Этих людей можно не увидеть в статистике. Поэтому 2,8 млн — это люди, целенаправленно заинтересованные в поиске работы.

Сейчас в Украине есть поддержки бизнеса, которые помогают создавать рабочие места. Поддерживая одного человека, можно создать десятки рабочих мест для безработных.

Советы безработным

Аналитик советует взрослым попытаться переучиваться на другую специальность. Такие услуги сейчас оказывают и центры занятости.

Рынок труда изменился из-за разных факторов, поэтому держаться за старые знания может быть не актуально.

— Вероятно, будет спрос на социальных работников, медиков, педагогов. Могут быть популярны строители, логистика и т.д. Если взрослый человек заинтересован в такой работе, нужно искать возможности пройти курсы по этим профессиям, — отмечает Ксения.

После победы Украина будет восстанавливаться, ей нужны специалисты. Ранее мы рассказывали, какие профессии будут пользоваться спросом после войны.

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