С треском упал, а затем начал свое возрождение: что происходит на рынке труда во время полномасштабной войны

Сначала он с треском упал, а теперь начал свое возрождение. Рынок труда с началом полномасштабной войны ожидаемо оказался в сложной ситуации. Количество вакансий на ресурсах по поиску работы снизилось в десятки раз.

Многие предприятия были вынуждены переезжать или вообще исчезали. Повлияла война и на зарплату. По информации Государственного центра занятости, в среднем работодатели предлагают чуть более десяти тысяч гривен в месяц.

В Киевском центре занятости постоянный поток соискателей. Многие посетители — переселенцы, которые из-за нападения РФ вынуждены начинать жизнь сначала. И это оказало значительное влияние на конкурентность на рынке труда.

Сейчас также смотрят

Ведущая специалист Шевченковского районного филиала Киевского городского центра занятости Ольга Копыльская говорит, что работодатель сейчас хочет взять на работу уже готовых специалистов.

И они есть — в основном это перемещенные лица.

Среди наиболее запрошенных профессий сейчас рабочие: швеи, водители, продавцы, повара, электромонтеры, токари, слесари и газосварщики. С гуманитарным направлением сложнее.

Нареканий на уровень оплаты немало. Из-за экономических затруднений, вызванных войной, работодатели снизили ставки. На январь 2023 года средняя зарплата по стране составляет десять тысяч гривен, а год назад было больше 11 тысяч.

Кроме того, в Государственном центре занятости фиксируют и нехватку работодателей. Заместитель директора департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Елена Мельник отмечает, что количество работодателей уменьшилось практически на треть и соответственно стало меньше вакансий.

Если это было 700 тысяч, то к концу прошлого года мы констатировали около 400 тысяч вакансий.

Однако оживление рынка труда стало констатировать как центры занятости, так и популярные частные ресурсы поиска работы.

Если человек так и не смог найти вакансии по своей специальности, на базе государственных центров занятости работают программы по профессиональной подготовке новых кадров. Среди 95 предложенных направлений — в прошлом году добавились и достаточно передовые — такие как ІТ и даже пилотирование дронов.

Кроме того, государство оказывает финансовую помощь безработным — сейчас это от тысячи до 6 700 гривен в течение трех месяцев с момента регистрации на бирже труда.

Однако некоторым работникам можно попробовать и другой вариант. Он отлично подходит для репетиторов, авторов, художников и других профессий, работающих на фрилансе и находящих задачу самостоятельно. Читай как оформить самозанятость в Украине в 2023 году.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!