З тріском впав, а потім почав своє відродження: що відбувається на ринку праці під час повномасштабної війни

Спочатку він із тріском упав, а тепер почав своє відродження. Ринок праці з початком повномасштабної війни очікувано опинився у складній ситуації. Кількість вакансій на ресурсах із пошуку роботи, знизилась у десятки разів.

Чимало підприємств, були вимушені переїжджати або взагалі, зникали. Вплинула війна і на зарплатню. За інформацією Державного центру зайнятості, в середньому роботодавці пропонують трохи більш як десять тисяч гривень за місяць.

У Київському центрі зайнятості постійний потік шукачів роботи. Чимало відвідувачів — переселенці, які через напад РФ вимушені починати життя спочатку. І це значно вплинуло на конкурентність на ринку праці.

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Провідна фахівчиня Шевченківської районної філії Київського міського центру зайнятості Ольга Копильська говорить, що роботодавець зараз хоче взяти на роботу вже готових фахівців.

І вони є — в основному це переміщені особи.

Серед найбільш запитаних професій нині робітничі: швачки, водії , продавці, кухарі, електромонтери, токарі, слюсарі та газозварювальники. Із гуманітарним напрямком складніше.

Нарікань на рівень оплати чимало. Через економічну скруту, викликану війною, роботодавці знизили ставки. На січень 2023 року середня зарплата по країні становить десять тисяч гривень, а рік тому було більше 11 тисяч.

Крім того, у Державному центрі зайнятості фіксують і брак працедавців. Заступниця директора департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Олена Мельник зазначає, що кількість роботодавців зменшилась практично на третину і відповідно стало менше вакансій.

Якщо це було 700 тисяч, то на кінець минулого року ми констатували близько 400 тисяч вакансій.

Однак пожвавлення ринку праці почали констатувати як центри зайнятості, так і популярні приватні ресурси пошуку роботи.

Якщо ж людина так і не змогла знайти вакансії за своїм фахом, на базі державних центрів зайнятості працюють програми з професійної підготовки нових кадрів. Серед 95 запропонованих напрямків — торік додались і доволі передові — такі як ІТ та навіть пілотування дронів.

Крім того, держава надає фінансову допомогу безробітним — зараз це від тисячі до 6 700 гривень протягом трьох місяців з моменту реєстрації на біржі праці.

Та деяким працівникам можна спробувати й інший варіант. Він чудово підходить для репетиторів, авторів, художників та інших професій, які працюють на фрилансі і знаходять завдання самостійно. Читай, як оформити самозайнятість в Україні у 2023 році.

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