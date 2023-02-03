Одна з проблем війни: як країна підтримує безробітних та як їм шукати роботу

Через війну в Україні зріс рівень безробіття. Багато людей втратили свої робочі місця, дехто виїхав за кордон. Утім, ті, хто лишились в Україні, мають працювати, щоб заробити собі на життя, а також підтримувати економіку країни.

Аналітикиня Вокс Україна, керівниця проекту Індекс Реформ Ксенія Алеканкіна під час телемарафону розповіла, як Україна продовжує боротися з безробіттям та які має успіхи.

Ринок праці сьогодні

Згідно з даними за грудень, 70% підприємств працюють та змогли відновити свою звичну діяльність. 20% значно скоротили діяльність, і 10% повністю закрилися, розповідає Ксенія.

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— Україна відновилася. Це навіть набагато більше, ніж ми очікували. Це позитивна тенденція, яку ми зафіксували наприкінці минулого року, — каже аналітикиня.

Про підтримку безробітних

За словами Ксенії, внутрішньо переміщені особи можуть претендувати на допомогу. Також держава намагається їх підтримувати через центри зайнятості. Вона розповіла про програму, за якою роботодавцю сплачують частину податків за людину, працевлаштовану з Центру зайнятості. Так намагаються заохотити брати людей на роботу.

— Є процес, коли переміщуються підприємства. Це також можливість для людей, які виїхали із зони бойових дій, знайти роботу. Коли підприємство переїздить на Захід, наприклад, там з’являються нові робочі місця. Тому певну частину ВПО можна залучити до роботи, — пояснює Ксенія.

За статистикою, в Україні 2,8 млн безробітних. Деякі експерти вважають, що їх кількість зростатиме. За словами аналітикині, безробітними вважають тих, хто шукає роботу.

Якщо людина не шукає роботу, бо думає, що її не візьмуть, адже вона передпенсійного віку, її не вважають безробітною офіційно.

Цих людей можна не побачити у статистиці. Тому 2,8 млн — це люди, які цілеспрямовано зацікавлені у пошуку роботи.

Зараз в Україні є підтримки бізнесу, які допомагають створювати робочі місця. Підтримуючи одну людину, можна створити десятки робочих місць для безробітних.

Поради безробітнім

Аналітикиня радить дорослим спробувати перенавчатися на іншу спеціальність. Такі послуги зараз надають і центри зайнятості.

Ринок праці змінився через різні фактори, тому триматися за старі знання може бути не актуально.

— Імовірно, буде попит на соціальних працівників, медиків, освітян. Можуть бути популярними будівельники, працівники логістики тощо. Якщо доросла людина зацікавлена в такій роботі, треба шукати можливості пройти курси з цих професій, — наголошує Ксенія.

Після перемоги Україна відновлюватиметься, їй потрібні будуть спеціалісти. Раніше ми розповідали, які професії матимуть попит після війни.

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