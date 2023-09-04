Держзамовлення розширили. У Міносвіти назвали пріоритетні професії для країни

Повномасштабне вторгнення змінило наше життя, суттєво торкнувшись усіх аспектів. Навіть більше: війна змінила підхід та вимоги до навчання українських студентів і школярів.
Тепер країна потребує фахівців із профтехосвітою, які зможуть у прямому та переносному значенні відбудувати Україну. Нині держава збільшила кількість бюджетних місць на такі професії.
Які професії стали пріоритетними для країни, розповідаємо далі.
За повідомленням Міністерства освіти і науки України, держзамовлення на підготовку низки фахівців у 2023 році збільшили одразу на три з половиною тисячі місць.
Відомо, що країна потребує більше медиків, психологів, реабілітологів, соціальних працівників та робітників.
— Державним замовленням на підготовку фахівців ми не лише реагуємо на нинішні потреби країни, адже у нас зараз великий запит на медиків, психологів, реабілітологів, і ми збільшуємо кількість бюджетних місць для підготовки таких спеціалістів вже цього року, — каже у повідомленні перша віцепрем’єр-міністерка України міністерка економіки Юлія Свириденко.
Ми враховуємо і наші потреби на майбутнє — масштабна відбудова і модернізація вимагатиме залучення великої кількості працівників робітничих спеціальностей, інженерно-технічних фахівців, IT-спеціалістів.
Ми враховуємо і наші потреби на майбутнє — масштабна відбудова і модернізація вимагатиме залучення великої кількості працівників робітничих спеціальностей, інженерно-технічних фахівців, IT-спеціалістів.
Вона пояснила, що вже цього року кількість фахівців, яких будуть готувати за цими спеціальностями, суттєво зросте.
Pexels
Державне замовлення у 2023 році збільшується на:
Нині Україна найбільше потребує спеціалістів з таких професій:
Уже збільшили обсяги державного замовлення за спеціальностями:
Нині держава всіляко підтримує тих, хто через війну втратив роботу. Якщо ти також в пошуках можливості заробити кошти, або не знаєш про державну допомогу, тоді читай наш інший матеріал.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.