Держзамовлення розширили. У Міносвіти назвали пріоритетні професії для країни

Повномасштабне вторгнення змінило наше життя, суттєво торкнувшись усіх аспектів. Навіть більше: війна змінила підхід та вимоги до навчання українських студентів і школярів.

Тепер країна потребує фахівців із профтехосвітою, які зможуть у прямому та переносному значенні відбудувати Україну. Нині держава збільшила кількість бюджетних місць на такі професії.

Які професії стали пріоритетними для країни, розповідаємо далі.

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Які професії потрібні в Україні 2023 року

За повідомленням Міністерства освіти і науки України, держзамовлення на підготовку низки фахівців у 2023 році збільшили одразу на три з половиною тисячі місць.

Відомо, що країна потребує більше медиків, психологів, реабілітологів, соціальних працівників та робітників.

— Державним замовленням на підготовку фахівців ми не лише реагуємо на нинішні потреби країни, адже у нас зараз великий запит на медиків, психологів, реабілітологів, і ми збільшуємо кількість бюджетних місць для підготовки таких спеціалістів вже цього року, — каже у повідомленні перша віцепрем’єр-міністерка України міністерка економіки Юлія Свириденко.

Ми враховуємо і наші потреби на майбутнє — масштабна відбудова і модернізація вимагатиме залучення великої кількості працівників робітничих спеціальностей, інженерно-технічних фахівців, IT-спеціалістів.

Вона пояснила, що вже цього року кількість фахівців, яких будуть готувати за цими спеціальностями, суттєво зросте.

Державне замовлення у 2023 році збільшується на:

підготовка робітничих кадрів — 1821 особа;

соціальні працівники — 200 осіб;

психологи та медичні психологи — 140 осіб;

терапевти та реабілітологи — 1305 осіб.

Необхідні професії 2023 року

Нині Україна найбільше потребує спеціалістів з таких професій:

інженерно-технічні;

педагогічні;

природничі.

Уже збільшили обсяги державного замовлення за спеціальностями:

автоматизація;

комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка;

інформаційно-вимірювальні технології;

соціальна робота;

озброєння та військова техніка;

міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;

психологія;

безпека державного кордону.

Нині держава всіляко підтримує тих, хто через війну втратив роботу. Якщо ти також в пошуках можливості заробити кошти, або не знаєш про державну допомогу, тоді читай наш інший матеріал.

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