Тренировать нужно не только тело! Секреты от телохранителя и детали о профессии, которые никто не расскажет

Правда ли, что личные охранники — каратисты или боксеры в прошлом? Почему они ходят в черных очках? И что нужно сделать, чтобы стать настоящим профессионалом в этой профессии?

Личный охранник и член Ассоциации телохранителей Украины Иван Кучерявый с начала полномасштабного вторжения мобилизовался, а позже стал командиром отряда специального назначения.

Ранку у Великому Місті телохранитель дал ответы на вопросы, которые больше всего интересовали украинцев о профессии.

Кто может стать телохранителем

Довольно часто в личную охрану идут люди, которые или раньше занимались спортом, или продолжают совмещать две карьеры. И правда, многие телохранители были каратистами или боксерами.

Критерии таковы: чтобы охранники были высокими, спортивными, подкаченными ребятами. Все хотят видеть возле себя коренастых, суровых, страшных и чтобы одного взгляда все боялись.

Однако не всегда такая система отбора срабатывает в пользу человека, нуждающегося в охране. Иван признается, что порой телохранители маленького роста могут быть более эффективными в работе и более крепкими, чем их коренастые коллеги.

Поэтому хороший совет от профессионала — постоянно тренироваться как физически, так и умственно. Иван уверен, что телохранитель должен много читать по крайней мере для того, чтобы поддержать интересный разговор с человеком, которое охраняет.

Как стать телохранителем

Необходимо пройти подготовку в учебных центрах. После этого получить лицензию и сертификаты, а затем можно работать.

Чаще тренируют будущих телохранителей те, кто уже прошел этот путь и решил уйти на пенсию. Также учить могут бывшие военные, служившие в спецподразделениях.

Составляющие компоненты процесса обучения телохранителей: физическая подготовка, стрельба и медицина.

Когда человек уже получит работу, может рассчитывать на заработную плату от 1000 долларов до восьми тысяч. Что же касается карьерного роста, то от личного охранника можно вырасти до начальника службы безопасности не только человека, но и его компании.

Особенности профессии телохранителя

Иван рассказывает, что чаще всего приходится защищать как обычных предпринимателей, так и политиков и чиновников.

Их уровень безопасности делится на несколько видов: зеленый, желтый и красный. Но независимо от этого, каждый телохранитель всегда одевает: бронежилет, наушник для передачи информации и темные очки, которые не показывают окружающим, куда именно смотрит охранник и за кем следит.

Бывают такие моменты, когда ты работаешь без выходных и человек, которого ты охраняешь, находится в красной зоне. Тогда может быть мания преследования.

Неприятные моменты профессии

Больше всего раздражает телохранителя, когда человек, которого нужно защищать, не понимает всех рисков и последствий этой работы и относится к опасности несерьезно.

Также ранее представитель СБУ Артем Дехтяренко все же рассказал, как изменилась работа Службы безопасности Украины после начала полномасштабной войны.

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