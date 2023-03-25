Задания под грифом “секретно” — как изменилась работа СБУ во время полномасштабной войны

День Службы безопасности Украины отмечают ежегодно 25 марта. Деятельность этой структуры, которую мы видим, — это лишь верхушка целого айсберга.

Ведь большинство работы строго засекречено, а раскрывать имена работников спецслужб запрещено даже после их смерти.

Однако спикер СБУ Артем Дехтяренко все же рассказал Фактам ICTV, как изменилась работа этого органа после начала полномасштабной войны.

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Дехтяренко делится, что полномасштабная война внесла свои коррективы в работу СБУ, хотя, как правило, основными направлениями деятельности структуры были спецслужебная и правоохранительная.

Сейчас же работники СБУ привлечены буквально во все сферы защиты нашей страны, начиная от противодействия иностранным спецслужбам и заканчивая гуманитарными функциями.

В общем, от 24 числа был значительно повышен уровень контрразведывательного обеспечения. СБУ мониторит ситуацию в Украине в режиме реального времени, в режиме 24/7.

И это позволяет нам действовать на опережение. То есть, не расследовать какие-то отдельные уголовные дела, а предотвращать совершение преступлений, — отмечает спикер СБУ.

Также спецслужбы защищают информационное пространство и киберсреду Украины. По их инициативе был создан чатбот stop russian war bot, через который украинцы могут передавать ВСУ информацию о расположении или перемещении вражеских сил и техники.

А еще работники СБУ напрямую выполняют боевые задания в самых горячих точках фронта. Смелые парни и девушки защищали Киев, освобождали остров Змеиный, а теперь обороняют Бахмут в составе центра специальных операций Альфа и военной контрразведки.

Например, подразделениями военной контрразведки СБУ было уничтожено более 100 вражеских танков, сотни единиц другой бронированной техники оккупантов, — рассказывает Дехтяренко.

СБУ активно осваивает новые виды техники и ищет разные нестандартные способы борьбы с врагом. Например, пригодились гражданские дроны, а также дроны-камикадзе, которые от первого лица позволяют видеть траекторию движения и попадать в цель.

Хотя говорить о конкретных боевых спецоперациях СБУ нельзя, все же более 540 сотрудников органа отмечены государственными наградами с 24 февраля 2022 года.

Поэтому можно сделать вывод о героизме, отваге и патриотизме наших защитников. Имена их остаются засекреченными, но они и не ищут себе славы, а достойно выполняют свои профессиональные обязанности и стоят на страже покоя украинцев.

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