Какие штрафы за неоформленных работников и зарплаты “в конвертах” в 2024 году

С 1 апреля 2024 года в Украине увеличили сумму минимальной заработной платы — с 7100 грн. она достигла 8000 грн. Вместе с тем, увеличились также суммы наказаний за нарушение законодательства, в том числе штрафы за неоформленных работников.

Детальнее про штраф за неоформленного работника, а также какая это сумма, рассказываем тебе дальше.

Штраф за неоформленного работника 2024

В 2024 году неофициальное сотрудничество, то есть неоформление работников, а также зарплаты “в конвертах” наказываются штрафом, что предусмотрено ст. 265 КЗоТ.

Чтобы рассчитать сумму, которую работодатель должен выплатить за нарушение законодательства о труде, применяется размер минимальной заработной платы.

С 1 апреля 2024 штраф будет рассчитываться от 8000 грн.

Штрафы за неоформленного работника имеют два вида.

За фактический допуск работника к рабочему месту без официального трудоустройства, оформление работника на неполное рабочее время или по трудовому договору с нефиксированным рабочим временем в случае фактического выполнения работы в течение всего рабочего времени и за так называемые зарплаты “в конвертах”, работодатель должен заплатить штраф в размере 80 тыс. грн за каждого такого работника.

К юридическим лицам и ФЛП, являющимся плательщиками единого налога первой-третьей групп, применяется предупреждение.

Однако если при повторной проверке ситуация не изменится, работодатель может получить два штрафа.

За недопущение проверки и препятствование ее проведению работодатель будет оштрафован на 128 тыс. грн.

Как оформить работника и избежать нарушений законодательства

По объяснению Государственной службы по вопросам труда, оформлять работника на работу следует по трудовому договору. Гражданско-правовые соглашения заключаются в случае сотрудничества с независимым подрядчиком или лицом, которое обеспечивает себя работой самостоятельно, то есть занимается предпринимательством, бизнесом.

Лицо считается работником и должно оформляться по трудовому договору, если:

работа предусматривает должность, обязанности, режим работы и рабочее время;

работа предполагает контроль руководства;

работодатель платит фиксированную почасовую, еженедельную или месячную зарплату;

оплата производится за процесс труда, а не результат;

работодатель предоставляет материалы для работы;

на работе предусмотрены выходные и отпуска.

Для официального оформления работников требуется:

заключить трудовой договор;

оформить приказ о принятии на работу;

уведомить об этом Государственную налоговую службу.

Об опасностях неофициального трудоустройства, а также как проверить работодателя, мы рассказывали тебе в другом материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.