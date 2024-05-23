Какие штрафы за неоформленных работников и зарплаты “в конвертах” в 2024 году

С 1 апреля 2024 года в Украине увеличили сумму минимальной заработной платы — с 7100 грн. она достигла 8000 грн. Вместе с тем, увеличились также суммы наказаний за нарушение законодательства, в том числе штрафы за неоформленных работников.
Детальнее про штраф за неоформленного работника, а также какая это сумма, рассказываем тебе дальше.
В 2024 году неофициальное сотрудничество, то есть неоформление работников, а также зарплаты “в конвертах” наказываются штрафом, что предусмотрено ст. 265 КЗоТ.
Чтобы рассчитать сумму, которую работодатель должен выплатить за нарушение законодательства о труде, применяется размер минимальной заработной платы.
С 1 апреля 2024 штраф будет рассчитываться от 8000 грн.
С 1 апреля 2024 штраф будет рассчитываться от 8000 грн.
Штрафы за неоформленного работника имеют два вида.
За фактический допуск работника к рабочему месту без официального трудоустройства, оформление работника на неполное рабочее время или по трудовому договору с нефиксированным рабочим временем в случае фактического выполнения работы в течение всего рабочего времени и за так называемые зарплаты “в конвертах”, работодатель должен заплатить штраф в размере 80 тыс. грн за каждого такого работника.
К юридическим лицам и ФЛП, являющимся плательщиками единого налога первой-третьей групп, применяется предупреждение.
Однако если при повторной проверке ситуация не изменится, работодатель может получить два штрафа.
Однако если при повторной проверке ситуация не изменится, работодатель может получить два штрафа.
За недопущение проверки и препятствование ее проведению работодатель будет оштрафован на 128 тыс. грн.
По объяснению Государственной службы по вопросам труда, оформлять работника на работу следует по трудовому договору. Гражданско-правовые соглашения заключаются в случае сотрудничества с независимым подрядчиком или лицом, которое обеспечивает себя работой самостоятельно, то есть занимается предпринимательством, бизнесом.
Лицо считается работником и должно оформляться по трудовому договору, если:
Unsplash
Для официального оформления работников требуется:
Об опасностях неофициального трудоустройства, а также как проверить работодателя, мы рассказывали тебе в другом материале.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.