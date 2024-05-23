Які штрафи за неоформлених працівників та зарплати “в конвертах” у 2024 році

З 1 квітня 2024 року в Україні збільшили суму мінімальної заробітної плати — з 7100 грн вона сягнула 8000 грн. Разом з тим, збільшилися також суми покарань за порушення законодавства, зокрема й штрафи за неоформлених працівників.
Детальніше про штраф за неоформленого працівника, а також яка це сума, розповідаємо тобі далі.
У 2024 році неофіційна співпраця, тобто неоформлення працівників, а також зарплати “у конвертах” караються штрафом, що передбачено ст. 265 КЗпП.
Щоб розрахувати суму, яку роботодавець повинен сплатити за порушення законодавства про працю, застосовується розмір мінімальної заробітної плати.
З 1 квітня 2024 року штраф розраховуватиметься від 8000 грн.
З 1 квітня 2024 року штраф розраховуватиметься від 8000 грн.
Штрафи за неоформленого працівника є двох видів.
За фактичний допуск працівника до робочого місця без офіційного працевлаштування, оформлення працівника на неповний робочий час або за трудовим договором з нефіксованим робочим часом у разі фактичного виконання роботи протягом усього робочого часу та за так звані зарплати “у конвертах”, роботодавець повинен заплатити штраф розміром 80 тис. грн за кожного такого працівника.
До юридичних осіб та ФОП, які є платниками єдиного податку першої-третьої груп застосовується попередження.
Однак, якщо при повторній перевірці ситуація не зміниться, тоді роботодавець може отримати два штрафи.
Однак, якщо при повторній перевірці ситуація не зміниться, тоді роботодавець може отримати два штрафи.
За недопущення перевірки та перешкоджання її проведенню, роботодавець буде оштрафований на 128 тис. грн.
За поясненням Державної служби з питань праці, оформлювати працівника на роботу потрібно за трудовим договором. Натомість цивільно-правові угоди укладаються у разі співпраці з незалежним підрядником або особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, тобто займається підприємництвом, бізнесом.
Особа вважається працівником і має оформлюватися за трудовим договором, якщо:
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Для офіційного оформлення працівників потрібно:
Про небезпеки неофіційного працевлаштування, а також як перевірити роботодавця на доброчесність, ми розповідали тобі в іншому матеріалі.
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