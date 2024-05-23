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Які штрафи за неоформлених працівників та зарплати “в конвертах” у 2024 році

Вікторія Мельник, журналістка сайту 23 Травня 2024, 13:45
штраф за неоформленого працівника
Фото: Unsplash

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