Поощрение, связь и развитие: как работодателю мотивировать работников

Полномасштабное вторжение изменило рынок труда, повлияло на результативность и занятость украинцев. Казалось бы, из-за высокого уровня безработицы, у других работодателей не было бы сложностей с поощрением коллектива к работе.

Однако война принесла ещё одну проблему: психологическую. Во время вторжения бизнес ощущает кадровый голод, поэтому увольнения, что случаются часто, как никогда больно бьют под дых.

Украинцы испытывают страх будущего, финансовую нестабильность и плохое настроение, что негативно влияет на их работоспособность. Они теряют мотивацию, без которой результат работы оказывает влияние на всю компанию или организацию.

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Поэтому работодателям следует знать, как понять, что работник потерял внутреннюю и внешнюю мотивацию работать и как помочь человеку вернуться в обычное продуктивное состояние.

Об этом в материале Лига.Life рассказала СЕО специалист юридической компании Ирина Биляева. Мы расскажем о главных симптомах выгорания работника и как мотивировать человека двигаться дальше.

Как понять, что человек выгорел на работе

Снижение производительности и эффективности свидетельствует, что у работника проблемы — личные или рабочие. В таком случае следует поговорить с человеком и провести анализ, удовлетворен ли он условиями труда. Уровень качества работы тоже может свидетельствовать о состоянии работника. Одно дело — случайные и редкие ошибки, совсем другое — систематическое понижение качества проделанной работы. Отсутствие инициативы влияет на личное развитие работника, складывается ситуация, когда работа приносит только деньги, но не удовольствие. Работодателю важно проанализировать, не перегружены ли его работники, существует ли четкое разделение работы в коллективе. Следует обеспечить каждому работнику оптимальные условия работы, а дополнительно вознаграждать за креатив и успех в деле. Слаженная работа в коллективе и коммуникация между членами команды являются формулой идеальных условий труда. Однако, если работник отстраняется, не участвует в коллективных проектах и проявляет токсичность, следует поговорить и понять причину таких действий. Отсутствие самомотивации может быть источником других проблем, из-за которых будет страдать не только работник, но и вся компания. Работодателю следует обращать внимание, стремится ли работник к развитию и самореализации на этом месте работы, есть ли у человека желание расти.

Но даже после такого анализа коллектива следует понять: увольнение неэффективных работников вряд ли принесет желаемый результат. Если проблема возникает остро, Ирина Биляева советует подумать ещё над несколькими критериями:

как важен вклад человека в компанию;

какой уровень его потенциала;

каковы будущие потребности этого работника.

Как мотивировать работника

Увольнять человека сразу и без объяснений — плохая идея. А вот сделать несколько шагов по улучшению ситуации и мотивировать работника двигаться дальше — одна из задач работодателя.

Не забывай каждому работнику предоставлять обратную связь и общайся о достижениях или ошибках каждого лично с человеком. Изменяй обязанности и развивай мультизадачность своих работников, чтобы монотонная работа не истощила их. Не забывай мотивировать работников возможностями карьерного роста, повышением зарплаты или словесной похвалой.

К выгоранию может привести и нарушение баланса между рабочим и личным. Как выдерживать грань, мы писали раньше.

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