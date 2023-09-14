Поощрение, связь и развитие: как работодателю мотивировать работников

Полномасштабное вторжение изменило рынок труда, повлияло на результативность и занятость украинцев. Казалось бы, из-за высокого уровня безработицы, у других работодателей не было бы сложностей с поощрением коллектива к работе.
Однако война принесла ещё одну проблему: психологическую. Во время вторжения бизнес ощущает кадровый голод, поэтому увольнения, что случаются часто, как никогда больно бьют под дых.
Украинцы испытывают страх будущего, финансовую нестабильность и плохое настроение, что негативно влияет на их работоспособность. Они теряют мотивацию, без которой результат работы оказывает влияние на всю компанию или организацию.
Поэтому работодателям следует знать, как понять, что работник потерял внутреннюю и внешнюю мотивацию работать и как помочь человеку вернуться в обычное продуктивное состояние.
Об этом в материале Лига.Life рассказала СЕО специалист юридической компании Ирина Биляева. Мы расскажем о главных симптомах выгорания работника и как мотивировать человека двигаться дальше.
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Но даже после такого анализа коллектива следует понять: увольнение неэффективных работников вряд ли принесет желаемый результат. Если проблема возникает остро, Ирина Биляева советует подумать ещё над несколькими критериями:
Увольнять человека сразу и без объяснений — плохая идея. А вот сделать несколько шагов по улучшению ситуации и мотивировать работника двигаться дальше — одна из задач работодателя.
К выгоранию может привести и нарушение баланса между рабочим и личным. Как выдерживать грань, мы писали раньше.
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