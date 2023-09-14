Заохочення, зв’язок та розвиток: чим роботодавцю мотивувати працівників

Повномасштабне вторгнення змінило ринок праці, вплинуло на результативність та зайнятість українців. Здавалося б, через високий рівень безробіття інші роботодавці не мали б складнощів із заохоченням колективу до роботи.
Однак війна принесла ще одну проблему: психологічну. Під час вторгнення бізнес відчуває кадровий голод, тож звільнення, які трапляються повсякчас, як ніколи боляче б’ють під дих.
Українці відчувають страх майбутнього, фінансову нестабільність та поганий настрій, що негативно впливає на їхню працездатність. Вони втрачають мотивацію, без якої результат роботи впливає на всю компанію чи організацію.
Тож роботодавцям варто знати, як зрозуміти, що працівник втратив внутрішню та зовнішню мотивацію працювати і як допомогти людині повернутися у звичний продуктивний стан.
Про це у матеріалі Ліга.Life розповіла СЕО спеціалістка юридичної компанії Ірина Біляєва. Ми розкажемо тобі про головні симптоми вигорання працівника та як змотивувати людину рухатися далі.
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Та навіть після такого аналізу колективу, варто зрозуміти: звільнення неефективних працівників навряд принесе бажаний результат. Якщо проблема постає гостро, Ірина Біляєва радить подумати ще над кількома критеріями:
Звільняти людину одразу та без пояснень — погана ідея. А ось зробити кілька кроків для покращення ситуації та змотивувати працівника рухатися далі — одне із завдань роботодавця.
До вигорання також може привести й порушення балансу між робочим та особистим. Як витримувати межу, ми писали раніше.
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