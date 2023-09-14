Заохочення, зв’язок та розвиток: чим роботодавцю мотивувати працівників

Повномасштабне вторгнення змінило ринок праці, вплинуло на результативність та зайнятість українців. Здавалося б, через високий рівень безробіття інші роботодавці не мали б складнощів із заохоченням колективу до роботи.

Однак війна принесла ще одну проблему: психологічну. Під час вторгнення бізнес відчуває кадровий голод, тож звільнення, які трапляються повсякчас, як ніколи боляче б’ють під дих.

Українці відчувають страх майбутнього, фінансову нестабільність та поганий настрій, що негативно впливає на їхню працездатність. Вони втрачають мотивацію, без якої результат роботи впливає на всю компанію чи організацію.

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Тож роботодавцям варто знати, як зрозуміти, що працівник втратив внутрішню та зовнішню мотивацію працювати і як допомогти людині повернутися у звичний продуктивний стан.

Про це у матеріалі Ліга.Life розповіла СЕО спеціалістка юридичної компанії Ірина Біляєва. Ми розкажемо тобі про головні симптоми вигорання працівника та як змотивувати людину рухатися далі.

Як зрозуміти, що людина вигоріла на роботі

Зниження продуктивності та ефективності свідчить про те, що працівник має проблеми — особисті чи робочі. У такому випадку варто поговорити з людиною та провести аналіз, чи задоволена вона умовами праці. Рівень якості роботи теж може свідчити про стан працівника. Одна справа — випадкові та нечасті помилки, зовсім інша — систематичне зниження якості виконаної роботи. Відсутність ініціативи впливає на особистий розвиток працівника, складається ситуація, коли робота приносить лише гроші, але не задоволення. Роботодавцю важливо проаналізувати, чи не перенавантажені його працівники, чи існує чіткий поділ роботи у колективі. Варто забезпечити кожному працівнику оптимальні умови роботи, а додатково — винагороджувати за креатив та успіх у справі. Злагоджена робота в колективі та комунікація між членами команди є формулою ідеальних умов праці. Однак якщо працівник відсторонюється, не бере участь у колективних проектах та проявляє токсичність, варто поговорити та зрозуміти причину таких дій. Відсутність самомотивації може бути джерелом інших проблем, від яких страждатиме не лише працівник, а й уся компанія. Роботодавцю варто звертати увагу, чи прагне працівник до розвитку та самореалізації на цьому місці роботи, чи є у людини бажання рости.

Та навіть після такого аналізу колективу, варто зрозуміти: звільнення неефективних працівників навряд принесе бажаний результат. Якщо проблема постає гостро, Ірина Біляєва радить подумати ще над кількома критеріями:

наскільки важливим був внесок людини у компанію;

який рівень його потенціалу;

які майбутні потреби цього працівника.

Як змотивувати працівника до роботи

Звільняти людину одразу та без пояснень — погана ідея. А ось зробити кілька кроків для покращення ситуації та змотивувати працівника рухатися далі — одне із завдань роботодавця.

Не забувай кожному працівникові надавати зворотний зв’язок та комунікуй про досягнення чи помилки кожного особисто із людиною. Змінюй обов’язки та розвивай мультизадачність своїх працівників, аби монотонна робота не виснажила їх. Не забувай мотивувати працівників можливостями кар’єрного зростання, підвищенням зарплатні чи словесною похвалою.

До вигорання також може привести й порушення балансу між робочим та особистим. Як витримувати межу, ми писали раніше.

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