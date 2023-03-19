Немає сил зранку вставати з ліжка? Читай, як боротися з відчуттям постійної втоми

Сучасний світ змушує нас повсякчас бути в його швидкому ритмі. Після постійних марафонів буденних чи робочих справ наша батарейка життєвих сил розряджається чи не до нуля. Так і виникає постійне відчуття втоми або ж занепад сил.

Стан занепаду сил знайомий чи не всім. У такому разі складно виконувати навіть найпростіші речі: змусити себе встати з ліжка і зібратися, не кажучи вже про звичну працездатність.

Про те, як позбутись постійного відчуття втоми та повернути колишню радість життю, читай у матеріалі.

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Чому виникає постійне відчуття втоми?

Занепад сил — це проблема, з якою стикається мало не кожна людина, яка повністю віддає себе якійсь справі на роботі або ж навпаки постійно перебуває вдома. Це ще можна назвати своєрідним вигоранням, яке спричинене різноманітними факторами.

Причин занепаду сил є безліч, і далеко не завжди вони безпосередньо пов’язані з фізичним навантаженням. Втома може бути викликана як основними захворюваннями, так і поганими звичками життя людини:

незбалансоване харчування;

недостатня кількість якісного сну;

малорухливий спосіб життя;

постійне перебування в стресі;

гормональний збій;

депресія, хронічна втома;

анемія.

Як виявити у себе занепад сил

Занепад сил — це не тільки небажання прокидатися вранці і нездатність виконувати будь-яку роботу. Насправді це доволі широке поняття, яке можна виявити за певними ознаками:

Сонливість або безсоння

Частина людей може відчувати постійну потребу в сні та прилягти хоча б на годинку. Натомість інші, навпаки, не можуть заснути, навіть коли сильно втомлені.

Втрата концентрації

При занепаді сил навіть звичайні дії даються не так легко: порушується концентрація уваги та запам’ятовування.

Голова постійно йде обертом

Також людина може відчувати запаморочення, ніби голова йде обертом.

Постійна дратівливість

Навіть незначні зовнішні подразники можуть викликати дуже нервову, агресивну реакцію.

Зміна артеріального тиску

На стресові реакції та перевтому першою реагує серцево-судинна система. Внаслідок цього у людини може або бути зависокий або занизький тиск.

Відсутність апетиту

Людина часто забуває поїсти або навіть не відчуває в цьому потреби.

Як боротись із занепадом сил

Тривале перебування в стані постійної втоми може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям, тому потрібно діяти якнайшвидше.

Відпочинок

Нервове напруження, постійний режим очікування і вирішування проблем можуть призвести не тільки до швидкої стомлюваності, але й депресії, інсульту та інших проблем. Якщо відчуваєш, що в житті тебе більше нічого не тішить, працездатність знизилася, постійно хочеться спати, то потрібно добре відпочити та набратися сил.

Правильне харчування

Під час занепаду сил переважно всі зустрічаються з такою проблемою, як відсутність апетиту. Проте варто не забувати, що їжа навпаки є джерелом енергії. Постарайся їсти регулярно, а відновити енергію можуть допомогти такі продукти: мигдаль, боби, яйця, темний шоколад, цитрусові тощо.

Здоровий сон

Потрібно спати принаймні сім годин за ніч, а засинати не пізніше ніж о 23:00. Саме в цей час знижується рівень кортизолу (гормону стресу), а рівень мелатоніну (гормону сну), навпаки, починає зростати. Завдяки такому фізіологічному впливу гормонів, заснувши вчасно, людина прокинеться вранці бадьорою та енергійною.

Активний спосіб життя

Коли ти знову почнеш рухатися, тобі буде легше справлятися зі своїми повсякденними справами, та не бути при цьому, як зомбі. Людське тіло більше втомлюється через прогресивні сидячі звички, загальне погіршення стану тіла та, зрештою, втрату м’язів.

Не рідко буває, що сили закінчуються і ніби здається, що ти на межі та вже не можеш витримувати життєві обставини. Раніше Вікна розповідали, що таке апатія та хронічна втома і як боротися з такими психологічними станами.